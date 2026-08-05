"Случайное" фото недавно выпущенного тигра: в Минэкологии раскрыли неожиданный нюанс

Сегодня, 5 августа 2026 года, в Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана прокомментировали распространяемую в социальных сетях фотографию тигра, которого совсем недавно выпустили в дикую природу, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве сразу же заявили, что распространяемая фотография тигра не соответствует действительности.

"В социальных сетях распространяется фотография с утверждением, что на ней запечатлен тигр, выпущенный на территорию государственного природного резервата "Иле-Балхаш". Данная информация не соответствует действительности". Пресс-служба МЭПР РК

В Минэкологии отметили, что опубликованное изображение имеет признаки, указывающие на возможную генерацию с использованием технологий искусственного интеллекта (AI).

"Выпущенная тигрица оснащена спутниковым GPS-ошейником. Специалисты государственного природного резервата "Иле-Балхаш" круглосуточно осуществляют мониторинг ее местонахождения и состояния. Поэтому информация о якобы случайной фиксации животного не соответствует действительности". Пресс-служба МЭПР РК

В связи с этим казахстанцев и представителей средств массовой информации призвали проверять достоверность информации перед ее распространением и пользоваться только официальными источниками.

В ведомстве напомнили, что распространение заведомо ложной информации, а также публикация недостоверных фото- и видеоматериалов может повлечь ответственность, предусмотренную законодательством РК.

31 июля 2026 года в дикую природу Казахстана выпустили первого за 70 лет амурского тигра. Об историческом событии 3 августа сообщили в Минэкологии. В ведомстве уточнили, что на территорию государственного природного резервата "Иле-Балхаш" выпустили тигрицу по имени Үміт.