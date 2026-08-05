Мошенникам помогли вывести 10 млн тенге, похищенные у казахстанцев: подозреваемый задержан

В Актобе задержан подозреваемый, который использовал банковские карты для обналичивания денежных средств, похищенных мошенниками у граждан. Об этом 5 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, мужчина скупал банковские карты у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет за вознаграждение в размере от 20 до 30 тыс. тенге, после чего перепродавал их третьим лицам.

"В дальнейшем карты использовались для вывода денежных средств, полученных преступным путем. По предварительным данным, через указанные банковские карты было обналичено около 10 млн тенге. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к противоправной деятельности". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Согласно информации, с начала года в регионе выявлено и задержано более 60 дропперов, причастных к интернет-мошенничеству. В отношении всех задержанных принимаются предусмотренные законом меры.

"Передача, продажа или оформление банковской карты и банковского счета на имя третьих лиц является нарушением закона и может повлечь уголовную ответственность. Даже если владелец карты лично не участвовал в совершении мошенничества, предоставление своих банковских реквизитов злоумышленникам может сделать его участником преступной схемы", – напомнили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

Ранее сообщалось, что жительницу Кызылординской области, которая обещала казахстанцам iPhone, золото и высокий доход, осудили за организацию финансовой пирамиды.