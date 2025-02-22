В Минэкологии сообщили радостную новость о туранских тиграх Богдане и Куме

В Иле-Балхашском резервате зарегистрировано первое спаривание туранских тигров Богдана и Кумы, прибывших в Казахстан из Нидерландов в сентябре 2024 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

Как отметили 22 февраля в ведомстве, это свидетельствует об успешной адаптации хищников к новой среде и комфортных условиях, созданных казахстанскими специалистами.

По словам экспертов, процесс адаптации включал освоение территории и минимизацию стрессовых факторов. Спаривание является ключевым признаком того, что тигры чувствуют себя в безопасности. Теперь есть надежда, что в ближайшем будущем в Казахстане появится потомство, которое станет основой для восстановления популяции туранского тигра.

Программа реинтродукции этих редких хищников была запущена в 2018 году при поддержке WWF и ПРООН. Сейчас проект вышел на новый этап: специалисты готовятся к выпуску в дикую природу как тигрят, рожденных в вольерах, так и особей, привезённых с Дальнего Востока России.

Возвращение туранского тигра в Казахстан – важный шаг для восстановления экосистемы и усиления биоразнообразия страны. Экологи продолжат наблюдать за судьбой Богдана и Кумы, надеясь на скорое пополнение тигриного семейства.

Ранее Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана сообщило о первой зимовке тигров в Государственном природном резервате "Иле-Балхаш".

