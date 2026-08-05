"Я не могу больше ходить и говорить": обращение девочки к полицейским довело до слез Казнет

Часто за рулем водитель торопится и отвлекается на телефон. Но это может стать роковой ошибкой. Об этом напомнили необычным способом полицейские, сообщает Zakon.kz.

Департамент полиции (ДП) Туркестанской области в соцсетях опубликовал трогательное видео. На кадрах мужчина на улице обращается к дорожным полицейским, отмечая, что его дочь написала для них письмо. Девочка, которая находится в инвалидной коляске, жестом показывает, что не может говорить и тихо протягивает руку с бумажкой. Взяв ее, сотрудник подходит к коллеге, и они вместе читают.

"Здравствуйте, дядя полицейский. Я не знакома с вами, но знаю, что ваша работа очень сложная. Вы под палящим солнцем и в проливной дождь несете службу и обеспечиваете безопасность населения. У меня к вам есть всего одна просьба: пусть водители соблюдают ПДД, не отвлекаются за рулем на телефоны и не превышают скорость. Напоминайте им об этом чаще. Потому что из-за ошибки одного такого водителя я не могу больше ходить и говорить. Я хочу, как другие дети бегать, играть, обнимать маму со словами "мамочка". Но я лишилась этой возможности. Возможно, если водители будут внимательны за рулем, ни один ребенок не повторит мою судьбу. Скажите об этом всем", – говорится на видео.

Дочитав письмо, полицейский через рацию обращается ко всем сотрудникам экипажа с требованием усилить контроль на дорогах. В частности, следить за пешеходными переходами, строго пресекать факты разговоров водителей по телефону. Он напоминает, что цель стражей порядка – безопасность детей. В конце видео, полицейский отдает честь девочке, отметив, что ее просьба выполнена.

Видео за несколько часов набрало больше 21 тыс. лайков, а комментаторы признались, что пустили слезу при просмотре:

Очень трогательное видео. Водитель несет ответственность не только за свою жизнь.

Девочка такая милая, аж сердце заболело.

Наглядный и доступный пример для водителей, повод об этом задуматься.

Молодцы, ребята, в самое сердце.

Ранее в Шымкенте полицейские во время службы помогли маленькому пернатому гостю, который оказался в тяжелом состоянии из-за сильной жары.