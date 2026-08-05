#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
471.98
543.39
5.82
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
471.98
543.39
5.82
Общество

"Я не могу больше ходить и говорить": обращение девочки к полицейским довело до слез Казнет

Полиция, письмо, дорога , фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 16:33 Фото: instagram/turkistan_polisia
Часто за рулем водитель торопится и отвлекается на телефон. Но это может стать роковой ошибкой. Об этом напомнили необычным способом полицейские, сообщает Zakon.kz.

Департамент полиции (ДП) Туркестанской области в соцсетях опубликовал трогательное видео. На кадрах мужчина на улице обращается к дорожным полицейским, отмечая, что его дочь написала для них письмо. Девочка, которая находится в инвалидной коляске, жестом показывает, что не может говорить и тихо протягивает руку с бумажкой. Взяв ее, сотрудник подходит к коллеге, и они вместе читают.

"Здравствуйте, дядя полицейский. Я не знакома с вами, но знаю, что ваша работа очень сложная. Вы под палящим солнцем и в проливной дождь несете службу и обеспечиваете безопасность населения. У меня к вам есть всего одна просьба: пусть водители соблюдают ПДД, не отвлекаются за рулем на телефоны и не превышают скорость. Напоминайте им об этом чаще. Потому что из-за ошибки одного такого водителя я не могу больше ходить и говорить. Я хочу, как другие дети бегать, играть, обнимать маму со словами "мамочка". Но я лишилась этой возможности. Возможно, если водители будут внимательны за рулем, ни один ребенок не повторит мою судьбу. Скажите об этом всем", – говорится на видео.

Дочитав письмо, полицейский через рацию обращается ко всем сотрудникам экипажа с требованием усилить контроль на дорогах. В частности, следить за пешеходными переходами, строго пресекать факты разговоров водителей по телефону. Он напоминает, что цель стражей порядка – безопасность детей. В конце видео, полицейский отдает честь девочке, отметив, что ее просьба выполнена.

Видео за несколько часов набрало больше 21 тыс. лайков, а комментаторы признались, что пустили слезу при просмотре:

  • Очень трогательное видео. Водитель несет ответственность не только за свою жизнь.
  • Девочка такая милая, аж сердце заболело.
  • Наглядный и доступный пример для водителей, повод об этом задуматься.
  • Молодцы, ребята, в самое сердце.

Ранее в Шымкенте полицейские во время службы помогли маленькому пернатому гостю, который оказался в тяжелом состоянии из-за сильной жары.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Казахстанский певец, сцена
03:59, 30 января 2026
Amre довел Казнет до слез легендарной песней
Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники
11:49, 05 февраля 2025
"Цыплят по осени рубят": школьники довели Казнет до слез
Дженнифер Энистон, эко, материнство
23:00, 14 октября 2025
ЭКО, слезы и отказ от усыновления: Дженнифер Энистон откровенно о материнстве
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шон Брэди
17:10, Сегодня
Брэди уверен в победе Махачева над Гэрри в титульном бою
Аманали Дияр
16:55, Сегодня
Казахстанский борец Дияр Аманали получил машину за победу на чемпионате мира до 17 лет
Опубликован состав юниорской сборной Казахстана на Кубок Азии по триатлону
16:41, Сегодня
Опубликован состав юниорской сборной Казахстана на Кубок Азии по триатлону
Магомед Анкалаев
16:20, Сегодня
Бывший чемпион UFC Уиттакер хочет подраться с Магомедом Анкалаевым
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: