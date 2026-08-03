Птица искала спасения от жары и нашла его у полицейских Шымкента
Фото: Zakon.kz
В Шымкенте полицейские во время службы помогли маленькому пернатому гостю, который оказался в тяжелом состоянии из-за сильной жары, сообщает Zakon.kz.
Находясь на дежурстве в один из знойных дней, сотрудники полиции заметили птицу, испытывавшую жажду. Они не прошли мимо и напоили ее водой, оказав помощь в нужный момент.
Этот простой, но добрый поступок стал примером внимательного отношения к окружающему миру. Как отмечают правоохранители, забота о природе и живых существах проявляется именно в таких небольших действиях.
"Давайте будем сострадательны как к людям, так и к природе", – написали полицейские в соцсетях.
Ранее сообщалось, как полиция ВКО спасла человека.
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