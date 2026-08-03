Птица искала спасения от жары и нашла его у полицейских Шымкента

В Шымкенте полицейские во время службы помогли маленькому пернатому гостю, который оказался в тяжелом состоянии из-за сильной жары, сообщает Zakon.kz.

Находясь на дежурстве в один из знойных дней, сотрудники полиции заметили птицу, испытывавшую жажду. Они не прошли мимо и напоили ее водой, оказав помощь в нужный момент.

Этот простой, но добрый поступок стал примером внимательного отношения к окружающему миру. Как отмечают правоохранители, забота о природе и живых существах проявляется именно в таких небольших действиях.





"Давайте будем сострадательны как к людям, так и к природе", – написали полицейские в соцсетях.

Ранее сообщалось, как полиция ВКО спасла человека.