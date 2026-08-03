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События

Птица искала спасения от жары и нашла его у полицейских Шымкента

Жажда не выбирает: полицейские помогли маленькой птице в жару, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 21:45 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте полицейские во время службы помогли маленькому пернатому гостю, который оказался в тяжелом состоянии из-за сильной жары, сообщает Zakon.kz.

Находясь на дежурстве в один из знойных дней, сотрудники полиции заметили птицу, испытывавшую жажду. Они не прошли мимо и напоили ее водой, оказав помощь в нужный момент.

Этот простой, но добрый поступок стал примером внимательного отношения к окружающему миру. Как отмечают правоохранители, забота о природе и живых существах проявляется именно в таких небольших действиях.


"Давайте будем сострадательны как к людям, так и к природе", – написали полицейские в соцсетях.

Ранее сообщалось, как полиция ВКО спасла человека.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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