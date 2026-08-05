Зенченко: Партия "Әділет" предлагает опираться на успешный опыт отечественных аграриев и цифровизацию АПК

Казахстану нет необходимости копировать зарубежные шаблоны для подъема аграрного сектора – эффективные практики уже созданы и успешно работают внутри страны. Об этом рассказал кандидат в Курултай от партии "Әділет" Геннадий Зенченко, отвечая на вопрос журналистов.

Отечественный агропромышленный комплекс прошел непростой путь становления и сегодня способен не только обеспечивать продовольственную безопасность страны, но и стать одним из основных источников экономического роста.

"Сегодня все есть у нас в Казахстане. Просто как модель вы слышали: североказахстанская модель производства молока. Ведь она получилась, она не в России, она в Казахстане получилась, и она стала моделью всего Казахстана", – отметил Геннадий Зенченко.

По его словам, опыт сильных хозяйств необходимо распространять по всей стране с учетом особенностей каждого региона. Единый шаблон для всех не подойдет: где-то основу экономики составляет молочное животноводство, в других областях – растениеводство, глубокая переработка или небольшие фермерские хозяйства.

"Страна большая. Везде надо отрабатывать точечно. Здесь вот такая модель, там такая модель. Не надо забывать про мелкий бизнес, пусть он существует", – подчеркнул Зенченко, отметив важность сочетания крупных проектов с поддержкой малых форм и льготным микрокредитированием сельчан под 2,5% годовых.

Фото: Әділет

Предприниматель также обратил внимание на высокие результаты аграрного сектора. По его словам, Казахстан уже экспортировал более 13 млн тонн зерна и другой продукции. Эти показатели необходимо рассматривать не только как доход отрасли, но и как прямой вклад в безопасность страны. Именно поэтому предвыборная программа "Әділет" ставит цель перейти от экспорта сырья к выпуску готовой продукции, доведя уровень переработки молока и мяса до 70%.

В предвыборной программе партии подчеркивается, что экономический рост АПК неразрывно связан с комплексным развитием самих сельских территорий и повышением качества жизни людей на селе. До 2030 года 3,5 тысячи опорных сел будут полностью обеспечены качественными дорогами, чистой питьевой водой, стабильным электроснабжением и высокоскоростным интернетом. Параллельно внедряются цифровые сервисы платформы Е-АПК, развиваются ирригационные системы и расширяется поддержка молодых специалистов на селе.

Говоря о своем решении присоединиться к "Әділет", предприниматель отметил, что поддерживает курс президента Касым-Жомарта Токаева и связывает дальнейшие изменения с реализацией новой Конституции.

"Ту политику, которую сегодня ведет наш президент, нужно поддерживать", заявил Геннадий Зенченко, резюмировав, что программа партии опирается на опыт людей, которые непосредственно работают в сельском хозяйстве и глубоко понимают реальные потребности каждого предприятия и села.

Пресс-служба партии "Әділет". Оплачено из средств избирательного фонда ОО "Партия "Әділет". Заказчик: Минжасаров Н.Т. Оплачено из средств избирательного фонда ОО "Партия "Әділет".