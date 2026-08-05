#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
471.98
543.39
5.82
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
471.98
543.39
5.82
Общество

Почти 2 млрд тенге кредитов "повесила" крупная ОПГ с участием банкиров на больных и бездомных

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 17:58 Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области оглашен приговор крупной организованной преступной группе (ОПГ), которая причинила ущерб десяткам банков и микрофинансовых организаций (МФО) на сумму 1,8 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Акмолинского областного суда от 5 августа 2026 года, на скамье подсудимых был 21 человек – жители Астаны, Алматы, Кокшетау, Петропавловска, Алматинской и Акмолинской областей. В отношении 22-го подсудимого уголовное дело выделили в отдельное производство: он находится в розыске.

"В 2019-2024 годах подсудимые в составе ОПГ оформили невозвратные кредиты в банках и МФО на лиц без определенного места жительства, страдающих алкогольной, наркотической зависимостью либо болезнью, предварительно создавая для них формальные на то основания", – рассказали в суде.

Трое подсудимых руководили действиями ОПГ: распределяли преступный доход, вели учет, участвовали в подборе жертв и хищении денег. В ОПГ также вовлекли четверых банковских сотрудников, которые устраняли препятствия в хищении денег, предоставляли ОПГ персональные данные из кредитного бюро на потерпевших.

В результате 176 эпизодов мошеннических действий 49 банкам и МФО причинен ущерб на общую сумму 1,8 млрд тенге (особо крупный размер). Ущерб не погашен.

"Вина подсудимых подтверждена их показаниями, а также свидетелей и потерпевших, в том числе представителей МФО и банков, специалистов финансовых ведомств, сведениями из банков и мобильных телефонов подозреваемых и другими материалами дела. Согласно заключению экспертизы, некоторые потерпевшие страдают психическим расстройством, слабоумием", – добавили в суде.

Кроме того, психическими и поведенческими расстройствами страдают и трое подсудимых, они нуждаются в принудительном лечении.

"Смягчающими обстоятельствами шестерых подсудимых признаны наличие малолетних детей, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступлений, изобличению других соучастников. Отягчающим – у двоих подсудимых признано наличие опасного рецидива преступлений", – сообщили в суде.

Суд приговорил троих руководителей ОПГ к 10 годам лишения свободы. Одного, ранее судимого, к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Остальных подсудимых – от 5 до 8 годов лишения свободы.

Конфисковано в доход государства 11 транспортных средств.

Судебный акт не вступил в законную силу.

В Астане ранее вынесли приговор ОПГ, которая организовала схему с автокредитами и вовлекла в нее более 100 казахстанцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, суд, зал суда
11:27, 02 сентября 2025
Людей похищали и "вешали" на них кредиты: имущество на 2,7 млрд тенге арестовано у крупной ОПГ
Молоток судьи, дома, машины, ключи
10:15, 23 июля 2026
19 домов, 10 участков, 2 квартиры и 4 авто конфисковали у участников ОПГ, похитившей более 3 млрд тенге
золотосодержащая руда
11:42, 27 января 2026
Раскрыты детали грандиозной кражи из "золотой комнаты" на 4 млрд тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Uefa.com
18:37, Сегодня
Конгресс УЕФА пройдёт в Астане в 2027 году
Фото: КФФ
18:25, Сегодня
"Челси" выпустил Дастана Сатпаева и уступил "Ювентусу" в товарищеском матче
Фото: ФК &quot;Челси&quot;
18:07, Сегодня
Дастан Сатпаев вышел на поле за "Челси" против "Ювентуса"
Бектемир Меликузиев
17:51, Сегодня
Узбекистан vs Казахстан: расклад сил в свежем рейтинге The Ring
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: