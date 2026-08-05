Почти 2 млрд тенге кредитов "повесила" крупная ОПГ с участием банкиров на больных и бездомных

В Акмолинской области оглашен приговор крупной организованной преступной группе (ОПГ), которая причинила ущерб десяткам банков и микрофинансовых организаций (МФО) на сумму 1,8 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Акмолинского областного суда от 5 августа 2026 года, на скамье подсудимых был 21 человек – жители Астаны, Алматы, Кокшетау, Петропавловска, Алматинской и Акмолинской областей. В отношении 22-го подсудимого уголовное дело выделили в отдельное производство: он находится в розыске.

"В 2019-2024 годах подсудимые в составе ОПГ оформили невозвратные кредиты в банках и МФО на лиц без определенного места жительства, страдающих алкогольной, наркотической зависимостью либо болезнью, предварительно создавая для них формальные на то основания", – рассказали в суде.

Трое подсудимых руководили действиями ОПГ: распределяли преступный доход, вели учет, участвовали в подборе жертв и хищении денег. В ОПГ также вовлекли четверых банковских сотрудников, которые устраняли препятствия в хищении денег, предоставляли ОПГ персональные данные из кредитного бюро на потерпевших.

В результате 176 эпизодов мошеннических действий 49 банкам и МФО причинен ущерб на общую сумму 1,8 млрд тенге (особо крупный размер). Ущерб не погашен.

"Вина подсудимых подтверждена их показаниями, а также свидетелей и потерпевших, в том числе представителей МФО и банков, специалистов финансовых ведомств, сведениями из банков и мобильных телефонов подозреваемых и другими материалами дела. Согласно заключению экспертизы, некоторые потерпевшие страдают психическим расстройством, слабоумием", – добавили в суде.

Кроме того, психическими и поведенческими расстройствами страдают и трое подсудимых, они нуждаются в принудительном лечении.

"Смягчающими обстоятельствами шестерых подсудимых признаны наличие малолетних детей, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступлений, изобличению других соучастников. Отягчающим – у двоих подсудимых признано наличие опасного рецидива преступлений", – сообщили в суде.

Суд приговорил троих руководителей ОПГ к 10 годам лишения свободы. Одного, ранее судимого, к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Остальных подсудимых – от 5 до 8 годов лишения свободы.

Конфисковано в доход государства 11 транспортных средств.

Судебный акт не вступил в законную силу.

В Астане ранее вынесли приговор ОПГ, которая организовала схему с автокредитами и вовлекла в нее более 100 казахстанцев.