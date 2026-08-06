Крупнейший стадион Казахстана: что происходит на месте будущей спортивной площадки в Алматы
По проекту, как пишет 24.kz, новая арена рассчитана на 45 тыс. зрителей, что сделает ее крупнейшей спортивной площадкой страны.
На территории площадью около 32 га предусмотрены основное и тренировочные поля, помещения для команд и отдельные зоны для болельщиков. Сейчас специалисты изучают характеристики грунта и уточняют параметры фундамента с учетом сейсмичности участка.
Точные сроки ввода объекта в эксплуатацию, как уточнили в акимате Алматы, назовут после полного утверждения проектно-сметной документации.
"В настоящее время управление строительства проводит испытания пробных свай для будущего стадиона. После их завершения будет определено необходимое количество свайных конструкций. Эскизный проект стадиона разработан в соответствии с требованиями УЕФА четвертой категории, а также техническим заданием Казахстанской федерации футбола", – отметил руководитель отдела проектирования Управления строительства Алматы Сырым Турлыби 5 августа 2026 года.
О том, что в Алматы построят новый стадион по стандартам УЕФА, стало известно 26 августа 2025 года. Тогда в акимате южной столицы сообщали, что новая футбольная арена будет рассчитана на 35 тыс. зрителей, а площадь территории, отведенной под реализацию проекта, составляла почти 15 га.
4 августа 2026 года руководитель Управления строительства Алматы Нурбол Нурсагатов уточнил, что новая арена возводится вдоль Кульджинского и Талгарского трактов и рассчитана на 45 тыс. зрителей. Площадь территории, отведенной под реализацию проекта, составляет около 32 га. Также на территории стадиона будет предусмотрена парковка на более чем 1 000 автомобилей. Каким же будет стадион, можете увидеть по ссылке.