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Общество

Крупнейший стадион Казахстана: что происходит на месте будущей спортивной площадки в Алматы

Алматы, стадион, проект, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 09:34 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы на месте будущего футбольного стадиона, который будет соответствовать требованиям UEFA категории 4, начались подготовительные работы, сообщает Zakon.kz.

По проекту, как пишет 24.kz, новая арена рассчитана на 45 тыс. зрителей, что сделает ее крупнейшей спортивной площадкой страны.

На территории площадью около 32 га предусмотрены основное и тренировочные поля, помещения для команд и отдельные зоны для болельщиков. Сейчас специалисты изучают характеристики грунта и уточняют параметры фундамента с учетом сейсмичности участка.

Точные сроки ввода объекта в эксплуатацию, как уточнили в акимате Алматы, назовут после полного утверждения проектно-сметной документации.

"В настоящее время управление строительства проводит испытания пробных свай для будущего стадиона. После их завершения будет определено необходимое количество свайных конструкций. Эскизный проект стадиона разработан в соответствии с требованиями УЕФА четвертой категории, а также техническим заданием Казахстанской федерации футбола", – отметил руководитель отдела проектирования Управления строительства Алматы Сырым Турлыби 5 августа 2026 года.

О том, что в Алматы построят новый стадион по стандартам УЕФА, стало известно 26 августа 2025 года. Тогда в акимате южной столицы сообщали, что новая футбольная арена будет рассчитана на 35 тыс. зрителей, а площадь территории, отведенной под реализацию проекта, составляла почти 15 га.

4 августа 2026 года руководитель Управления строительства Алматы Нурбол Нурсагатов уточнил, что новая арена возводится вдоль Кульджинского и Талгарского трактов и рассчитана на 45 тыс. зрителей. Площадь территории, отведенной под реализацию проекта, составляет около 32 га. Также на территории стадиона будет предусмотрена парковка на более чем 1 000 автомобилей. Каким же будет стадион, можете увидеть по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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