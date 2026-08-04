45 тысяч зрителей и парковка на 1 000 авто: каким будет новый стадион, который строят в Алматы

В Алматы продолжается строительство нового футбольного стадиона, который будет соответствовать четвертой категории УЕФА, сообщает Zakon.kz.

В одном из Instagram-пабликов накануне, 3 августа 2026 года, показали, как будет выглядеть новая арена на 45 тыс. мест с натуральным газоном и парковкой на более чем 1 000 автомобилей.

В Управлении строительства Алматы уточнили, что сроки завершения строительства станут известны после прохождения государственной экспертизы.

"В Алматы продолжается строительство современного футбольного стадиона, который станет одним из ключевых спортивных объектов города. Новая арена возводится вдоль Кульджинского и Талгарского трактов и рассчитана на 45 тысяч зрителей. Площадь территории, отведенной под реализацию проекта, составляет около 32 га", – сообщил руководитель Управления строительства Алматы Нурбол Нурсагатов на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций 4 августа.

В настоящее время на объекте активно ведутся строительные работы. Проект реализуется с учетом современных требований к спортивной инфраструктуре и предусматривает создание полноценного комплекса для проведения соревнований различного уровня.

Будущий стадион будет соответствовать требованиям четвертой категории УЕФА, что позволит принимать матчи международного уровня, а также крупные спортивные мероприятия.

Помимо основной футбольной арены, проект включает строительство тренировочных площадок, современных помещений для спортсменов и команд, зон для болельщиков, систем безопасности, а также комплексное благоустройство прилегающей территории.

Особое внимание уделено транспортной доступности объекта. Благодаря расположению вблизи крупных городских магистралей стадион будет эффективно интегрирован в транспортную систему Алматы. В рамках проекта предусматривается развитие прилегающей дорожной инфраструктуры, что обеспечит удобный подъезд для зрителей и гостей города, а также позволит организовать комфортное движение транспортных потоков в дни проведения мероприятий.

Строительство нового стадиона станет важным этапом развития спортивной инфраструктуры Алматы. После завершения работ объект создаст условия для проведения международных соревнований, расширит возможности для развития футбола и укрепит статус города как крупного спортивного центра региона.

В пресс-службе акимата Алматы уточнили, что строительство международного футбольного стадиона стартовало в феврале текущего года.

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О том, что в Алматы построят новый стадион по стандартам УЕФА, стало известно 26 августа 2025 года.

Тогда в акимате южной столицы сообщали, что новая футбольная арена будет рассчитана на 35 тыс. зрителей, а площадь территории, отведенной под реализацию проекта, составляла почти 15 га.