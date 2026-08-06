В школах Казахстана переименовали некоторые предметы и ввели новые уроки

Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью цифровых технологий и информатики. В связи с этим в содержание школьных предметов включили новые разделы по искусственному интеллекту и 43 цели обучения, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 августа 2026 года рассказали в Министерстве просвещения.

В ведомстве напомнили, что в ноябре 2025 года принят Закон "Об искусственном интеллекте", а в мае 2026 года – указ президента по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования.

"В рамках реализации этих документов обновлены государственный общеобязательный стандарт образования, типовые учебные планы и типовые учебные программы. Предмет "Цифровая грамотность" в 1-4-х классах переименован в "Цифровую грамотность и искусственный интеллект", а "Информатика" в 5-11-х классах – в "Информатику и искусственный интеллект", – сообщили в Министерстве.

Речь идет не только об изменении названий предметов, но и включении в предметы новых разделов.

"Сегодня школьники уже используют инструменты искусственного интеллекта в повседневной жизни. Теперь задача заключается в том, чтобы научить их не просто пользоваться этой технологией, а применять ее осознанно, эффективно и ответственно", – отмечают в ведомстве.

Так, в 1-4-х классах в рамках раздела "Медиаграмотность и ИИ" предусмотрено 17 целей обучения.

Школьники познакомятся с искусственным интеллектом на простых примерах из повседневной жизни, освоят основы цифровой безопасности, защиты персональных данных и ответственного поведения в цифровой среде.

В 5-9-х классах в рамках разделов "Компьютерное мышление и программирование", "Здоровье, безопасность и ИИ" предусмотрено 14 целей обучения.

Учащиеся научатся эффективно использовать инструменты искусственного интеллекта в учебном процессе, грамотно формулировать запросы, критически оценивать полученные результаты, а также соблюдать принципы кибербезопасности и академической честности.

В 10-11-х классах в рамках раздела "Управление данными и искусственный интеллект" предусмотрено 12 целей обучения.

Основной акцент сделан на понимании принципов работы искусственного интеллекта и его практическом применении. В содержание обучения включены основы машинного обучения, нейронных сетей, анализа данных и прикладной криптографии.

"Обновленные учебные программы по данным предметам успешно прошли апробацию в прошлом учебном году и получили положительное экспертное заключение. В настоящее время они находятся на стадии утверждения в установленном порядке", – сообщили в Минпросвещения.

Кроме того, для педагогов разрабатываются методические рекомендации по эффективному и безопасному применению искусственного интеллекта в образовательном процессе.

Помимо внедрения обучению работы с ИИ в Казахстане продолжают реализацию единой программы воспитания "Адал азамат". В связи с этим в школах появятся новые учебные курсы.