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Общество

Казахстанцы пожаловались на сбои в работе eGov.kz: названа причина

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 11:11 Фото: gov4c.kz
Сегодня, 6 августа 2026 года, казахстанцы пожаловались на сбои в работе электронного правительства eGov.kz. Причину нам назвали в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ"), передает корреспондент Zakon.kz.

К нам в редакцию обратились читатели, которые заметили сбои в работе eGov.kz. У них не получалось авторизоваться и зайти на портал.

"Произошла ошибка на сервере. Пожалуйста, попробуйте еще раз", – следовало из записи, которая появлялась при попытке авторизации на портале.

портал, egov, сбой, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 11:11

Фото: Zakon.kz

За комментарием мы обратились в пресс-службу АО "НИТ", где нам сообщили следующее:

"В настоящее время проводятся обновления портала eGov.kz. В данный момент завершаются отдельные работы по настройке и оптимизации обновленной платформы. В связи с этим у отдельных пользователей могут временно наблюдаться особенности в работе некоторых компонентов портала".

Обновлено в 11:22

Позднее в НИТ уточнили, что на портале eGov.kz проводились плановые работы по обновлению и тестированию отдельных компонентов системы.

"В настоящее время работы завершены, сервисы функционируют в штатном режиме", – заверили в пресс-службе АО.

Ранее мы писали о том, что казахстанцы в соцсетях запустили флешмоб по генерации "удостоверений личности" своим котам. Документы были шуточные, но в АО "Национальные информационные технологии" 5 августа 2026 года рассказали, что питомцы на самом деле могут стать обладателями официального документа. Подробнее – здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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