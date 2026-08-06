Казахстанцы пожаловались на сбои в работе eGov.kz: названа причина
К нам в редакцию обратились читатели, которые заметили сбои в работе eGov.kz. У них не получалось авторизоваться и зайти на портал.
"Произошла ошибка на сервере. Пожалуйста, попробуйте еще раз", – следовало из записи, которая появлялась при попытке авторизации на портале.
За комментарием мы обратились в пресс-службу АО "НИТ", где нам сообщили следующее:
"В настоящее время проводятся обновления портала eGov.kz. В данный момент завершаются отдельные работы по настройке и оптимизации обновленной платформы. В связи с этим у отдельных пользователей могут временно наблюдаться особенности в работе некоторых компонентов портала".
Обновлено в 11:22
Позднее в НИТ уточнили, что на портале eGov.kz проводились плановые работы по обновлению и тестированию отдельных компонентов системы.
"В настоящее время работы завершены, сервисы функционируют в штатном режиме", – заверили в пресс-службе АО.
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