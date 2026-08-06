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Общество

Казахстанским водителям сделали важное предупреждение перед выходными

Дорога, дороги, трасса, трассы, машина, машины, дорожное движение, транспорт, авто, автомобиль, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 13:07 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня, 6 августа 2026 года, пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол" выступила с важным предупреждением. Оно адресовано казахстанским водителям и касается ограничения движения на одной из популярных трасс страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, в предстоящую субботу, 8 августа, с 05:00 до 06:00 на направлении Хоргос – Алматы будет временно ограничено движение автотранспорта в связи с обеспечением безопасного проезда крупногабаритного груза шириной 7 метров и длиной 24 метра.

"В указанный период регулирование дорожного движения будет осуществляться сотрудниками патрульной полиции", – заявили в пресс-службе нацкомпании в четверг.

Водителей попросили заранее планировать маршрут, с пониманием отнестись к временным ограничениям и соблюдать законные требования сотрудников полиции.

"Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание! Позвонив в колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", – заключили в пресс-службе "КазАвтоЖола".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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