Как проходит реконструкция вокзала Астана-1

7 августа в Министерстве транспорта Республики Казахстан рассказали подробности хода реконструкции вокзала Астана-1, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время на объекте выполняются работы по устройству кровли и фасада здания, реконструкции перрона и конкорсного перехода. Параллельно ведутся внутренние отделочные работы, а также монтаж инженерных систем водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, вентиляции и связи.

"Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком и являются частью масштабной программы модернизации железнодорожной инфраструктуры страны, реализуемой по поручению главы государства", – говорится в сообщении ведомства.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта

После обновления площадь вокзального комплекса увеличится на 500 кв. м и достигнет 8,7 тыс. кв. м. Это позволит значительно повысить уровень комфорта для пассажиров и обеспечить качественное обслуживание растущего пассажиропотока. В настоящее время на строительной площадке задействованы 255 специалистов и 12 единиц строительной техники.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта

"Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды для маломобильных граждан. На территории вокзала нанесут тактильную навигацию, а также информационные таблички для пассажиров с нарушениями зрения". Министерство транспорта Республики Казахстан

В рамках модернизации внедряются современные системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, контроля доступа и оповещения пассажиров. Кроме того, устанавливаются новые LED-экраны, обновляются системы голосового информирования, мебель и технологическое оборудование.

Ранее стало известно, что в Казахстане будут производить беспилотные летательные перевозчики.