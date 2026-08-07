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Общество

Как проходит реконструкция вокзала Астана-1

Работы по реконструкции вокзала Астана-1, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 08:37 Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК
7 августа в Министерстве транспорта Республики Казахстан рассказали подробности хода реконструкции вокзала Астана-1, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время на объекте выполняются работы по устройству кровли и фасада здания, реконструкции перрона и конкорсного перехода. Параллельно ведутся внутренние отделочные работы, а также монтаж инженерных систем водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, вентиляции и связи.

"Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком и являются частью масштабной программы модернизации железнодорожной инфраструктуры страны, реализуемой по поручению главы государства", – говорится в сообщении ведомства.
Вокзал Астана-1, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 08:37

Фото: пресс-служба Министерства транспорта

После обновления площадь вокзального комплекса увеличится на 500 кв. м и достигнет 8,7 тыс. кв. м. Это позволит значительно повысить уровень комфорта для пассажиров и обеспечить качественное обслуживание растущего пассажиропотока. В настоящее время на строительной площадке задействованы 255 специалистов и 12 единиц строительной техники.

Работы по реконструкции вокзала Астана-1, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 08:37

Фото: пресс-служба Министерства транспорта

"Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды для маломобильных граждан. На территории вокзала нанесут тактильную навигацию, а также информационные таблички для пассажиров с нарушениями зрения".Министерство транспорта Республики Казахстан

В рамках модернизации внедряются современные системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, контроля доступа и оповещения пассажиров. Кроме того, устанавливаются новые LED-экраны, обновляются системы голосового информирования, мебель и технологическое оборудование.

Ранее стало известно, что в Казахстане будут производить беспилотные летательные перевозчики.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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