Как проходит реконструкция вокзала Астана-1
В настоящее время на объекте выполняются работы по устройству кровли и фасада здания, реконструкции перрона и конкорсного перехода. Параллельно ведутся внутренние отделочные работы, а также монтаж инженерных систем водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, вентиляции и связи.
"Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком и являются частью масштабной программы модернизации железнодорожной инфраструктуры страны, реализуемой по поручению главы государства", – говорится в сообщении ведомства.
После обновления площадь вокзального комплекса увеличится на 500 кв. м и достигнет 8,7 тыс. кв. м. Это позволит значительно повысить уровень комфорта для пассажиров и обеспечить качественное обслуживание растущего пассажиропотока. В настоящее время на строительной площадке задействованы 255 специалистов и 12 единиц строительной техники.
"Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды для маломобильных граждан. На территории вокзала нанесут тактильную навигацию, а также информационные таблички для пассажиров с нарушениями зрения".Министерство транспорта Республики Казахстан
В рамках модернизации внедряются современные системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, контроля доступа и оповещения пассажиров. Кроме того, устанавливаются новые LED-экраны, обновляются системы голосового информирования, мебель и технологическое оборудование.
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