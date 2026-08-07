С 7 по 13 августа возле крупнейшего рынка в Астане ограничат движение
Фото: Zakon.kz
В Астане частично ограничат движение по улице Шокана Валиханова на участке от проспекта Богенбай батыра до улицы Сакена Сейфуллина с 7 по 13 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.
По данным столичного ведомства, ограничения связаны с проведением среднего ремонта.
Известно, что движение будет организовано по одной из сторон в обоих направлениях.
В дополнении отмечено, что для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
"Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения".Пресс-служба акимата Астаны
Стоит отметить, что участок находится рядом с "Астаналык базар" (более известный среди жителей как рынок "Артем"). Это один из старейших, крупнейших и наиболее посещаемых крытых рынков Астаны, расположенный в историческом центре города.
Ранее стало известно, что с 7 августа 2026 года и до завершения ремонтных работ ежедневно с 08:00 до 20:00 будет временно ограничено движение транспортных средств в направлении Тараза из Алматы.
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