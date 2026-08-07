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Общество

С 7 по 13 августа возле крупнейшего рынка в Астане ограничат движение

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 09:21 Фото: Zakon.kz
В Астане частично ограничат движение по улице Шокана Валиханова на участке от проспекта Богенбай батыра до улицы Сакена Сейфуллина с 7 по 13 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным столичного ведомства, ограничения связаны с проведением среднего ремонта.

Известно, что движение будет организовано по одной из сторон в обоих направлениях.

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Фото: пресс-служба акимата Астаны

В дополнении отмечено, что для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

"Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения".Пресс-служба акимата Астаны

Стоит отметить, что участок находится рядом с "Астаналык базар" (более известный среди жителей как рынок "Артем"). Это один из старейших, крупнейших и наиболее посещаемых крытых рынков Астаны, расположенный в историческом центре города.

Ранее стало известно, что с 7 августа 2026 года и до завершения ремонтных работ ежедневно с 08:00 до 20:00 будет временно ограничено движение транспортных средств в направлении Тараза из Алматы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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