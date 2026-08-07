Курс доллара вырос на торгах 7 августа после снижения
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 469,93 тенге, поднявшись на 2,22 тенге.
Курс российского рубля понизился до 5,71 тенге (-0,02).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,08 тенге (-0,14).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 469,8-472 тенге, евро – по 536,7-542 тенге, рубли – по 5,52-5,65 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 7 августа.
Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 1,24 доллара – до 83,73 доллара.
На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) цена нефти марки Light, увеличившись на 0,96 доллара, составила 78,25 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 467,48 тенге, евро – 539,52 тенге, рубля – 5,73 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 7 августа, можно здесь.