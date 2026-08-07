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Финансы

Курс доллара вырос на торгах 7 августа после снижения

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 15:41 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 7 августа 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 469,93 тенге, поднявшись на 2,22 тенге.

Курс российского рубля понизился до 5,71 тенге (-0,02).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,08 тенге (-0,14).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 469,8-472 тенге, евро – по 536,7-542 тенге, рубли – по 5,52-5,65 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 7 августа.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 1,24 доллара – до 83,73 доллара.

На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) цена нефти марки Light, увеличившись на 0,96 доллара, составила 78,25 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 467,48 тенге, евро – 539,52 тенге, рубля – 5,73 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 7 августа, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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