С 7 августа добраться из Алматы в Тараз станет сложнее

В Жамбылской области на участке автомобильной дороги Алматы – Тараз (Новый перевал Кордай) км 159-238 стартуют работы по среднему ремонту. Об этом Zakon.kz рассказали в АО "НК "ҚазАвтоЖол".

Поэтому, согласно официальной публикации дорожников, с 7 августа 2026 года и до завершения ремонтных работ ежедневно с 08:00 до 20:00 будет временно ограничено движение транспортных средств в направлении Тараза.

На период проведения ремонтных работ движение автотранспорта из Алматы в направлении Тараза будет организовано по альтернативному маршруту через автомобильную дорогу Отар – Кордай – Кайнар (Старый перевал Кордай).

Водителей попросили заранее планировать маршрут, соблюдать требования временных дорожных знаков, установленный скоростной режим и быть предельно внимательными в зоне проведения дорожных работ.

Схема объезда прилагается.

Фото: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Ранее сообщалось, что 8 августа с 05:00 до 06:00 на направлении Хоргос – Алматы будет временно ограничено движение автотранспорта в связи с обеспечением безопасного проезда крупногабаритного груза шириной 7 метров и длиной 24 метра.