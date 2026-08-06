#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
469.85
542.16
5.78
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
469.85
542.16
5.78
Общество

С 7 августа добраться из Алматы в Тараз станет сложнее

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 14:43 Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области на участке автомобильной дороги Алматы – Тараз (Новый перевал Кордай) км 159-238 стартуют работы по среднему ремонту. Об этом Zakon.kz рассказали в АО "НК "ҚазАвтоЖол".

Поэтому, согласно официальной публикации дорожников, с 7 августа 2026 года и до завершения ремонтных работ ежедневно с 08:00 до 20:00 будет временно ограничено движение транспортных средств в направлении Тараза.

На период проведения ремонтных работ движение автотранспорта из Алматы в направлении Тараза будет организовано по альтернативному маршруту через автомобильную дорогу Отар – Кордай – Кайнар (Старый перевал Кордай).

Водителей попросили заранее планировать маршрут, соблюдать требования временных дорожных знаков, установленный скоростной режим и быть предельно внимательными в зоне проведения дорожных работ.

Схема объезда прилагается.

карта, дороги, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 14:43

Фото: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Ранее сообщалось, что 8 августа с 05:00 до 06:00 на направлении Хоргос – Алматы будет временно ограничено движение автотранспорта в связи с обеспечением безопасного проезда крупногабаритного груза шириной 7 метров и длиной 24 метра.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы
22:03, 05 ноября 2025
Одну из главных автодорог Казахстана закрыли из-за сильной метели
Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога
23:38, 07 марта 2025
Трассы закрыли в 10 областях Казахстана из-за сильного снегопада
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
14:00, 26 августа 2024
Дорога в обход Тараза станет платной
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Состав сборной РК на ЧА
15:10, Сегодня
Назван состав сборной Казахстана на чемпионат Азии по скалолазанию среди юниоров
Абильхан Аманкул
14:54, Сегодня
Три года без боёв в профи: Абильхан Аманкул возвращается на ринг в США
Бибисара Асаубаева официально представит Казахстан на шахматной Олимпиаде-2026
14:26, Сегодня
Официально: Бибисара Асаубаева сыграет за Казахстан на шахматной Олимпиаде-2026
Мейирим Нурсултанов на тренировке в 2024 году
14:15, Сегодня
Простой Нурсултанова перед боем за титул WBC: тренер предупредил о проблемах с весом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: