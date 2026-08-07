18-летняя казахстанка ушла на свидание и исчезла: к поискам подключили служебную собаку

Жительница Караганды обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении своей 18-летней дочери. Пропавшую девушку полицейским помогла найти служебная собака. Подробности 7 августа 2026 года раскрыли в Департаменте полиции (ДП) Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

По словам женщины, ее дочь утром ушла на свидание и к вечеру не вернулась домой. Ситуация осложнялась тем, что телефон она оставила дома, а самостоятельные поиски результата не дали.

"Прибывшие на место сотрудники полиции вместе со служебной собакой приступили к поисковым мероприятиям. Кинолог оценил ситуацию и дал команду своему четвероногому напарнику. Взяв след, служебная собака повела полицейских по улицам города". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Отмечается, что местонахождение девушки было оперативно установлено благодаря слаженной работе сотрудников полиции и отличной подготовке служебной собаки.

"Ее благополучно нашли и вернули домой к матери", – заключили в пресс-службе ДП Карагандинской области, не раскрыв никаких подробностей.

19 мая 2026 года стало известно, что казахстанский полицейский забрал собаку домой после ее выхода на пенсию. Речь – о кинологе и старшине полиции Центра кинологической службы Департамента полиции области Абай Олжасе Турсынханове, который решил не разлучаться со своим напарником по кличке Джон после выхода собаки на заслуженный отдых.