Что сливают в Большую Алматинку? Горожане возмущены – экологи сделали заявление

Жители Алматы обратили внимание на то, что в реку Большая Алматинка идет слив какой-то жидкости темного цвета со специфическим запахом. Горожане предположили, что это отходы или слив канализации, сообщает Zakon.kz.

Сначала 26 июля 2026 года в Instagram на странице meganews_almaty появилось видео с информацией о том, что в русле реки Большая Алматинка ниже водохранилища Сайран зафиксирован слив жидкости темного цвета, похожей на отходы.

В Департаменте экологии по городу Алматы в ответ на запрос Zakon.kz сообщили, что специалисты незамедлительно выехали на место и провели визуальное обследование и отбор проб воды для проведения лабораторных анализов.

"Для установления обстоятельств произошедшего департаментом были направлены запросы в акимат города Алматы, в Управление экологии и окружающей среды города; в ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения с целью установления балансодержателя данной арычной сети, а также определения возможного источника сброса", – сообщили в департаменте.

Обследованием установлено, что выявленный выпуск является частью водоотводного коллектора и арычной сети, предназначенной для отвода дождевых и талых вод, а также пропуска поливной воды.

"Согласно результатам лабораторных анализов отобранных проб воды, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено", – прокомментировали экологи.

Затем 6 августа пользователь Threads alexandrakim опубликовала видео, на котором тоже зафиксирован сброс неизвестной жидкости в Большую Алматинку между улицей Толе би и проспектом Райымбек батыра.

"Слив канализации прямо в речку. Ужас какой-то. Из этой трубы и мусор выплывает, и запах однозначный. Куда можно обратиться, чтобы проверили, и если реально подтвердится, то оштрафовали и закрыли слив?" – подписала она видео.

В Департаменте экологии по городу Алматы 7 августа сообщили, что в связи с этой публикацией специалисты повторно выехали на место, провели визуальное обследование и отобрали пробы воды для проведения лабораторных анализов.

"По предварительным результатам визуального обследования признаков сброса канализационных сточных вод не установлено. В настоящее время проводятся лабораторные анализы отобранных проб воды. О результатах лабораторных анализов будет сообщено дополнительно", – сообщили в департаменте.

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