"Асфальт перекладывают уже в третий раз": в акимате назвали причину нового ремонта вдоль Большой Алматинки

В Управлении экологии и окружающей среды акимата Алматы отреагировали на возмущение жителя Алматы касательно нового ремонта вдоль Большой Алматинки, сообщает Zakon.kz.

Так, 13 июля 2026 года алматинец в Threads написал:

"Это уже даже не смешно. За последние неполные два месяца на моих глазах асфальт вдоль Большой Алматинки перекладывают уже в третий раз. После обильных дождей этот участок вообще никак не пострадал (имею ввиду именно асфальт). Дайте уже людям, включая меня, спокойно пользоваться инфраструктурой, которая обновляется для жителей уже второй год, а не находиться в режиме бесконечного ремонта... Зачем снова вскрывать и перекладывать асфальт, с которым абсолютно ничего не произошло?"

Также мужчина поинтересовался, "за чей счет этот банкет с перекладкой асфальта в тысячный раз".

Ему ответили в Управлении экологии и окружающей среды акимата Алматы:

"В ходе строительного контроля на отдельных участках объекта были выявлены замечания к качеству асфальтобетонного покрытия. В связи с этим подрядной организации выданы соответствующие предписания об устранении выявленных недостатков. В настоящее время подрядной организацией выполняются работы по демонтажу и повторной укладке асфальтобетонного покрытия. Все работы осуществляются исключительно за счет собственных средств подрядной организации в рамках исполнения договорных и гарантийных обязательств".

Дополнительное бюджетное финансирование на выполнение указанных работ, как заверили в управлении, не предусмотрено.

"Объект не завершен и не введен в эксплуатацию. В настоящее время продолжаются строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также устранение всех выявленных замечаний по качеству выполнения работ", – отметили в Управлении экологии и окружающей среды акимата Алматы.

Также в управлении подчеркнули, что "до полного устранения всех замечаний и подтверждения соответствия объекта требованиям проектной документации и строительных норм объект принят не будет".

Ранее водителям Алматы показали участок улицы, который нужно объезжать до утра 19 июля 2026 года из-за ремонта. Речь – об улице Акан Серы. Временные ограничения движения будут введены с 20:00 14 июля на участке от пр. Сейфуллина до ул. Котельникова.