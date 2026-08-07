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Общество

Очень сильная жара ударит по Казахстану в субботу

термометр, солнце, жара, тучи, ливни, град, Казахстан, погода, Казгидромет, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 18:01 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
По Казахстану в предстоящую субботу, 8 августа 2026 года, ударит аномальная жара. Практически на всей территории страны ожидается погода без осадков. Об этом говорится в прогнозе, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, дневной зной ударит сразу по 10 регионам республики:

сильная жара:

  • до +35+38°С – в Алматинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях, области Жетысу и Улытау, на юге области Абай,
  • до +38+42°С – в Мангистауской области,
  • до +40+41°С – в Туркестанской и Кызылординской областях,

очень сильная жара:

  • до +41°С – в Атырауской, на западе, юге Актюбинской области.
"Под влиянием обширного антициклона на большей части Казахстана прогнозируется погода без осадков. Лишь на востоке, в горных районах юга и юго-востока с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге прогнозируются пыльная буря, на северо-западе, севере, востоке страны ночью и утром – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также из прогноза следует, что в ряде регионов страны ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Западно-Казахстанской области, на юге, в центре области Абай, на северо-западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на севере Актюбинской, на юге, востоке Жамбылской, на востоке Алматинской, на западе Мангистауской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на западе, севере Северо-Казахстанской, в центре Акмолинской, в центре Павлодарской, на востоке Туркестанской, на западе, севере Карагандинской областей, на севере области Улытау, на западе, юге области Жетысу;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях, на западе, юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на западе, юге, юго-востоке, в центре Актюбинской, на юге, юго-востоке Костанайской, на западе Акмолинской, на востоке Карагандинской областей, на юге, востоке, в центре области Улытау, на юге Восточно-Казахстанской, на западе, севере, юге Алматинской областей, на востоке, в центре области Жетысу.

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Ранее синоптики предупредили, что в Казахстан из Ирана идет новая волна жары до +41°C. Подробнее о погоде на 8, 9 и 10 августа 2026 года можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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