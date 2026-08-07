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Общество

Сменят ли дожди с грозами аномальную жару в Астане, Алматы и Шымкенте в выходные

Погода, прогноз погоды, лето, жара, тепло, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 14:51 Фото: Zakon.kz
В предстоящие выходные в Астане, Алматы и Шымкенте будет без осадков и жарко. Об этом говорится в прогнозе на 8, 9 и 10 августа 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 8 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +27+29°С.
  • 9 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +31+33°С.
  • 10 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем сильная жара +34+36°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 8 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +32+34°С.
  • 9-10 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 8 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15 -20 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +36+38°С.
  • 9 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +38+40°С.
  • 10 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем +38+40°С.

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Ранее синоптики предупредили, что в Казахстан из Ирана идет новая волна жары до +41°C. Подробнее о погоде на 8, 9 и 10 августа 2026 года можете узнать здесь.

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Динара Халдарова
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