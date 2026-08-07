Сменят ли дожди с грозами аномальную жару в Астане, Алматы и Шымкенте в выходные

Фото: Zakon.kz

В предстоящие выходные в Астане, Алматы и Шымкенте будет без осадков и жарко. Об этом говорится в прогнозе на 8, 9 и 10 августа 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 8 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +27+29°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +27+29°С. 9 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +31+33°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +31+33°С. 10 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем сильная жара +34+36°С. Прогноз погоды по Алматы 8 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +32+34°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +32+34°С. 9-10 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С. Прогноз погоды по Шымкенту 8 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15 -20 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +36+38°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15 -20 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +36+38°С. 9 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +38+40°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +38+40°С. 10 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем +38+40°С. Материал по теме Резкое похолодание до +3°С и сильные дожди надвигаются на Казахстан Ранее синоптики предупредили, что в Казахстан из Ирана идет новая волна жары до +41°C. Подробнее о погоде на 8, 9 и 10 августа 2026 года можете узнать здесь.

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