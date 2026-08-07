Полиция напомнила всем водителям Казахстана о важном правиле на дороге
В Министерстве внутренних дел (МВД) РК отметили, что сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие с использованием системы видеонаблюдения, чтобы проконтролировать соблюдение водителями требований по предоставлению преимущества автомобилям скорой медицинской помощи, движущимся с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.
Основная цель мероприятия – оценить уровень соблюдения водителями ПДД, привлечь внимание общества к важности своевременного предоставления преимущества транспортным средствам экстренных служб, а также укрепить культуру взаимного уважения и ответственности на дорогах.
По результатам наблюдения установлено, что большинство водителей своевременно уступали дорогу автомобилям скорой помощи, продемонстрировав высокий уровень гражданской ответственности и правовой культуры. Это является важным показателем того, что жители не остаются равнодушными к жизни и здоровью людей.
Вместе с тем были зафиксированы отдельные случаи несоблюдения ПДД со стороны некоторых водителей. Подобные действия могут привести к задержке оказания экстренной медицинской помощи в критической ситуации.
"Полиция напоминает всем водителям о необходимости в обязательном порядке предоставлять преимущество автомобилям скорой медицинской помощи, полиции и пожарно-спасательной службы, движущимся с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. Одно правильное решение на дороге может спасти человеческую жизнь. Каждая секунда имеет значение".Пресс-служба МВД РК
6 августа 2026 года в "КазАвтоЖоле" водителям сделали важное предупреждение перед выходными.