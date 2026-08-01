Детская ошибка запустила новый тренд среди брендов

В соцсетях набирает популярность необычный флешмоб, который ломает привычные правила идеального контента. Компании по всему миру начали публиковать размытые селфи, случайные кадры и снимки, будто их по ошибке сделал ребенок, сообщает Zakon.kz.

Флешмоб, родившийся среди ближневосточных брендов, неожиданно получил мировое продолжение. Тренд уже добрался до Казахстана, где его начали подхватывать местные компании.

История вирусного флешмоба началась с саудовского бренда одежды Sahaba Abaya. По словам представителей компании, ребенок владельца случайно опубликовал в официальном аккаунте размытое фото с бессмысленной подписью. Вместо того чтобы удалить публикацию, бренд решил оставить ее.

Неожиданно именно эта "ошибка" вызвала интерес пользователей, собрала тысячи реакций и вдохновила другие компании повторить необычный формат.

Теперь бренды делают ставку не на идеальность, а на живые эмоции. На смену глянцевым фотосессиям пришли размытые селфи, случайные кадры и "ошибочные" публикации, которые выглядят по-настоящему, ведь их будто бы сделал ребенок.

Именно эта нарочитая небрежность вызывает больше доверия и помогает компаниям выделиться среди безупречного контента в соцсетях.

Пользователи называют такой контент более живым, искренним и человечным, а сам флешмоб продолжает набирать популярность в разных странах.

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