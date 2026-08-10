Пассажирам вернут деньги: FlyArystan продлила отмену рейсов в Дубай

FlyArystan – первая казахстанская бюджетная авиакомпания – продлила отмену рейсов в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Дубай, сообщает Zakon.kz.

По данным авиакомпании, приостановка выполнения рейсов по маршруту Актау – Дубай – Актау продлена до 15 сентября 2026 года включительно в связи с сохраняющейся нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось о приостановке выполнения рейсов по данному направлению до 29 августа 2026 года включительно.

"Пассажирам отмененных рейсов доступен полный возврат стоимости билетов без удержания штрафов по месту приобретения", – подчеркнули в пресс-службе лоукостера сегодня, 10 августа 2026 года.

Несколько дней назад, 7 августа, стало известно о других ограничениях. Казахстанская авиакомпания продлила отмену рейсов в крупный российский город.