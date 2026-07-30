Изменились правила проведения таможенных проверок

Министерство финансов приказом от 24 июля 2026 года внесло изменения в Правила проведения таможенных проверок и рассмотрения возражений, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточнены требования к понятым. Указывается, что в качестве понятых приглашаются любые совершеннолетние дееспособные граждане РК в количестве не менее двух человек, не заинтересованные в исходе действий должностного лица органа государственных доходов и проверяемого лица.

Не допускается участие в качестве понятых должностных лиц государственных органов РК и работников, учредителей (участников) проверяемого лица.

Также говорится, что при приостановлении сроков рассмотрения письменного возражения орган государственных доходов, осуществляющий выездную таможенную проверку, направляет проверяемому лицу информацию о таком приостановлении в течение одного рабочего дня со дня направления запроса следующими способами:

по почте заказным письмом с уведомлением;

электронным способом в веб-приложение или личный кабинет пользователя на веб-портале "цифрового правительства".

При возобновлении сроков рассмотрения письменного возражения орган государственных доходов, осуществляющий выездную таможенную проверку, направляет проверяемому лицу информацию о таком возобновлении в течение двух рабочих дней со дня получения ответа на запрос следующими способами:

по почте заказным письмом с уведомлением;

электронным способом в веб-приложение или личный кабинет пользователя на веб-портале "цифрового правительства".

Приказ вводится в действие с 9 августа 2026 года.