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Общество

Казахстан накроет новая волна жары: на юге до +44°C

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 10:45 Фото: unsplash
Несмотря на приближение середины августа, жара не отступает. Об этом рассказали синоптики РГП "Казгидромет", представив прогноз погоды на ближайшие три дня – с 11 по 13 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно релизу метеорологов, под влиянием атмосферных фронтальных разделов в отдельных районах страны пройдут дожди с грозами, возможен град, шквалистый ветер.

К примеру, во вторник, 11 августа, на севере, в горных районах юго-востока пройдут сильные дожди.

Лишь в центре и юге Казахстана сохранится погода преимущественно без осадков.

"На северо-западе, севере, востоке республики ночью и утром ожидается туман", – добавили в РГП "Казгидромет".

Что касается температурного фона, тот днем на западе и в центре страны столбики термометров поднимутся до +27...+39°C, на северо-западе и севере – до +25...+35°C. На востоке и юго-востоке ожидается до +30...+42°C, а на юге воздух прогреется до +37...+44°C.

Ранее "Казгидромет" обращался с предупреждением к жителям Алматы, Астаны и еще шести городов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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