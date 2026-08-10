О снижении преступности в Алматы заявили полицейские
По данным полиции, количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 3,3%, а преступлений небольшой и средней тяжести – на 15,8%.
Сократилось и число имущественных преступлений. Так, мошенничеств стало меньше на 12,1%, краж – на 11,4%, грабежей – на 14,3%, а угонов – на 6,7%.
Кибербезопасность
Количество интернет-мошенничеств снизилось на 9,5%. При этом в полиции отмечают, что схемы обмана постоянно меняются.
Чаще всего преступники используют звонки и сообщения, оказывают психологическое давление, чтобы убедить людей самостоятельно перевести деньги или передать конфиденциальные данные.
"В условиях роста цифровых угроз противодействие киберпреступности и интернет-мошенничествам остается для нас отдельным приоритетом", – отметила Салтанат Азирбек.
Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений за первое полугодие составила 69,3%, а особо тяжких – 97,8%.
Уличная безопасность
В полиции говорят и о заметном снижении преступности в общественных местах – на 34,7%. На улицах показатель сократился почти в два раза.
В ДП Алматы связывают положительную динамику с работой участковых и усиленным контролем за местами, где чаще всего происходят преступления и другие нарушения.
Наркопреступления
Продолжается и борьба с незаконным оборотом наркотиков. С начала года полиция выявила 476 наркопреступлений, более 200 из которых связаны со сбытом наркотиков.
Из незаконного оборота изъяли свыше 483 кг наркотических средств.
В полиции отмечают, что одним из приоритетов остается профилактика вовлечения молодежи в распространение наркотиков.
Дорожно-транспортные происшествия
Положительная динамика отмечается и в сфере дорожной безопасности. За семь месяцев 2026 года количество погибших в ДТП в Алматы снизилось на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Число пострадавших уменьшилось на 5,7%. При этом полиция продолжает уделять особое внимание водителям, которые управляют автомобилями в состоянии опьянения.
За порядком следят более 211 тысяч камер
Для профилактики и раскрытия преступлений в Алматы активно используют системы видеонаблюдения. Сейчас в городе работает более 211 тысяч камер, значительная часть которых подключена к Центру оперативного управления ДП Алматы.
С их помощью правоохранители раскрывают преступления и выявляют административные правонарушения.
В полиции отмечают, что продолжают уделять особое внимание тяжким преступлениям, безопасности детей и семей, борьбе с наркотиками и интернет-мошенничеством, а также безопасности на улицах и дорогах города.
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