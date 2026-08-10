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Общество

О снижении преступности в Алматы заявили полицейские

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За семь месяцев уменьшилось количество тяжких преступлений, краж, грабежей и мошенничеств. Об этом рассказала официальный представитель Департамента полиции (ДП) Алматы Салтанат Азирбек 10 августа 2026 года на площадке Региональной службы коммуникаций, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 3,3%, а преступлений небольшой и средней тяжести – на 15,8%.

Сократилось и число имущественных преступлений. Так, мошенничеств стало меньше на 12,1%, краж – на 11,4%, грабежей – на 14,3%, а угонов – на 6,7%.

Кибербезопасность

Количество интернет-мошенничеств снизилось на 9,5%. При этом в полиции отмечают, что схемы обмана постоянно меняются.

Чаще всего преступники используют звонки и сообщения, оказывают психологическое давление, чтобы убедить людей самостоятельно перевести деньги или передать конфиденциальные данные.

"В условиях роста цифровых угроз противодействие киберпреступности и интернет-мошенничествам остается для нас отдельным приоритетом", – отметила Салтанат Азирбек.
Салтанат Азирбек на пресс-конференции, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 12:57

Фото: Региональная служба коммуникаций

Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений за первое полугодие составила 69,3%, а особо тяжких – 97,8%.

Уличная безопасность

В полиции говорят и о заметном снижении преступности в общественных местах – на 34,7%. На улицах показатель сократился почти в два раза.

В ДП Алматы связывают положительную динамику с работой участковых и усиленным контролем за местами, где чаще всего происходят преступления и другие нарушения.

Наркопреступления

Продолжается и борьба с незаконным оборотом наркотиков. С начала года полиция выявила 476 наркопреступлений, более 200 из которых связаны со сбытом наркотиков.

Из незаконного оборота изъяли свыше 483 кг наркотических средств.

В полиции отмечают, что одним из приоритетов остается профилактика вовлечения молодежи в распространение наркотиков.

Дорожно-транспортные происшествия

Положительная динамика отмечается и в сфере дорожной безопасности. За семь месяцев 2026 года количество погибших в ДТП в Алматы снизилось на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Число пострадавших уменьшилось на 5,7%. При этом полиция продолжает уделять особое внимание водителям, которые управляют автомобилями в состоянии опьянения.

За порядком следят более 211 тысяч камер

Для профилактики и раскрытия преступлений в Алматы активно используют системы видеонаблюдения. Сейчас в городе работает более 211 тысяч камер, значительная часть которых подключена к Центру оперативного управления ДП Алматы.

С их помощью правоохранители раскрывают преступления и выявляют административные правонарушения.

В полиции отмечают, что продолжают уделять особое внимание тяжким преступлениям, безопасности детей и семей, борьбе с наркотиками и интернет-мошенничеством, а также безопасности на улицах и дорогах города.

В Министерстве внутренних дел Казахстана предупредили о случаях взлома WhatsApp у жителей страны. Полицейские поделились инструкцией как защитить от кибератак популярный мессенджер.

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Камила Салкымбаева
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