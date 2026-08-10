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Общество

Названо преступление, которое не регистрировали в Алматы последние пять лет

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 15:07 Фото: Zakon.kz
В Департаменте полиции (ДП) Алматы рассказали, какое преступление не регистрировали в городе последние пять лет. Речь идет о мошенничестве, совершенном под видом оказания экстрасенсорных или магических услуг, гаданий или снятий порчи, сообщает Zakon.kz.

Как пояснила официальный представитель городского ДП Салтанат Азирбек, данный вид преступления является достаточно редким, "особенно в условиях крупного мегаполиса".

"Возможно, в каких-то отдаленных регионах Казахстана это очень популярно, но для большого мегаполиса с интенсивной жизнью – это достаточно редкий (вид преступления. – Прим. ред.)... В моей практике в начале 2021 года был последний факт. В 2015-2016 году была привлечена к ответственности целая преступная группа, которая занималась этим – гаданием, порчей и так далее. Забирали имущество у людей, люди переписывали свои даже квартиры", – поделилась спикер на брифинге в РСК в понедельник.

Но это, по словам Салтанат Азирбек, была "большая, крупная разработка 10-летней давности".

"За последние пять лет в Алматы (не зарегистрировано. – Прим. ред.) ни одного аналогичного преступления, ни одного обращения в полицию не поступало", – подчеркнула она.

Ранее в ДП Алматы раскрыли, за сколько должна приехать полиция после звонка на 102. Также в полиции рассказали, что в мегаполисе примут меры, чтобы не допустить больших пробок, которые ожидаются 1 сентября 2026 года. Вместе с тем в полиции ответили, снизят ли скорость до 60 км/ч на участках аль-Фараби и ВОАД.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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