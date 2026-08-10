Закрытая станция метро и перекрытия: что ждет Алматы 14 августа из-за шоу Канье Уэста

В Алматы 14 августа 2026 года пройдет концерт YE (Канье Уэста) на Центральном стадионе. В связи с мероприятием в городе усилят работу общественного транспорта, запустят 60 бесплатных шаттлов по шести направлениям и поэтапно ограничат движение в районе стадиона, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным городского акимата, для зрителей организуют специальные меры по обеспечению безопасности и транспортной доступности.

Основной акцент, как уточнили специалисты, сделан на работе общественного транспорта: после окончания мероприятия гостей будут развозить 60 бесплатных шаттлов по шести направлениям города.

Для удобства зрителей автобусы будут курсировать от Центрального стадиона до следующих точек:

"Алматы Арена" – 10 автобусов;

Райымбек батыр / станция метро "Алатау" – 10 автобусов;

Железнодорожный вокзал Алматы-1 – 5 автобусов;

Орбита – 5 автобусов;

микрорайон Жулдыз – 10 автобусов;

Международный аэропорт Алматы – 10 автобусов.

Кроме того, будет усилена работа общественного транспорта и метрополитена.

К примеру, станция метро "Байконур" закроется для пассажиров в 21:00.

"Посетителям концерта рекомендуют пользоваться станциями "Абай" и "Театр имени Мухтара Ауэзова". Работа метро будет продлена как минимум до 01:00, а при необходимости – до 03:00". Пресс-служба акимата Алматы

Также с 16:00 начнется поэтапное ограничение движения транспорта в районе Центрального стадиона.

Под перекрытие попадут:

проспект Абая;

улица Байтурсынова;

улица Сатпаева.

"Отдельные участки могут быть закрыты раньше по решению служб безопасности", – подчеркнули в ведомстве.

В заключительной части заявления акимата жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты, по возможности пользоваться общественным транспортом и учитывать временные ограничения движения в центре города.

Мы уже рассказывали, что в пятницу зрителей ждет шикарное представление. Для большого концерта организаторы везут в город более 100 тонн оборудования (около 15 фур). Сцена будет оборудована гигантской вращающейся сферой, как на других мировых шоу тура. Также мошенники уже пытались заработать на ажиотаже.