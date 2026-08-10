Закрытая станция метро и перекрытия: что ждет Алматы 14 августа из-за шоу Канье Уэста
Так, по данным городского акимата, для зрителей организуют специальные меры по обеспечению безопасности и транспортной доступности.
Основной акцент, как уточнили специалисты, сделан на работе общественного транспорта: после окончания мероприятия гостей будут развозить 60 бесплатных шаттлов по шести направлениям города.
Для удобства зрителей автобусы будут курсировать от Центрального стадиона до следующих точек:
- "Алматы Арена" – 10 автобусов;
- Райымбек батыр / станция метро "Алатау" – 10 автобусов;
- Железнодорожный вокзал Алматы-1 – 5 автобусов;
- Орбита – 5 автобусов;
- микрорайон Жулдыз – 10 автобусов;
- Международный аэропорт Алматы – 10 автобусов.
Кроме того, будет усилена работа общественного транспорта и метрополитена.
К примеру, станция метро "Байконур" закроется для пассажиров в 21:00.
"Посетителям концерта рекомендуют пользоваться станциями "Абай" и "Театр имени Мухтара Ауэзова". Работа метро будет продлена как минимум до 01:00, а при необходимости – до 03:00".Пресс-служба акимата Алматы
Также с 16:00 начнется поэтапное ограничение движения транспорта в районе Центрального стадиона.
Под перекрытие попадут:
- проспект Абая;
- улица Байтурсынова;
- улица Сатпаева.
"Отдельные участки могут быть закрыты раньше по решению служб безопасности", – подчеркнули в ведомстве.
В заключительной части заявления акимата жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты, по возможности пользоваться общественным транспортом и учитывать временные ограничения движения в центре города.
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