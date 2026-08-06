Билеты за 350 тысяч и фейковые перепродавцы: полиция Алматы предупредила фанатов Канье Уэста

Через неделю, 14 августа 2026 года, на Центральном стадионе Алматы состоится первый концерт американского рэпера Ye, более известного как Канье Уэст. Концерт мировой звезды еще впереди, а мошенники уже пытаются заработать на ажиотаже, сообщает Zakon.kz.

Так, городская полиция пресекла очередную попытку незаконной продажи билетов через интернет.

Стражи порядка рассказали, что в ходе мониторинга социальных сетей выявили молодого человека, разместившего объявление о продаже билетов на предстоящий концерт.

К счастью, обмануть покупателей он не успел.

После этого случая полицейские в очередной раз призывают жителей и гостей города приобретать билеты только через официальные сервисы, не переводить деньги незнакомым лицам и не доверять сомнительным объявлениям в интернете.

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Стоит отметить, что официальная продажа билетов стартовала в конце июля. Их стоимость составляет от 120 000 до 350 000 тенге (плюс сервисный сбор 10%).

В Казахстане впервые также с масштабными стадионными шоу выступит популярный испанский певец Энрике Иглесиас: 3 сентября 2026 года на стадионе "Астана Арена" в Астане и 5 сентября 2026 года на Центральном стадионе в Алматы. Не так давно он оценил творчество художницы из Казахстана.