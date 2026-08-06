Билеты за 350 тысяч и фейковые перепродавцы: полиция Алматы предупредила фанатов Канье Уэста
Так, городская полиция пресекла очередную попытку незаконной продажи билетов через интернет.
Стражи порядка рассказали, что в ходе мониторинга социальных сетей выявили молодого человека, разместившего объявление о продаже билетов на предстоящий концерт.
К счастью, обмануть покупателей он не успел.
После этого случая полицейские в очередной раз призывают жителей и гостей города приобретать билеты только через официальные сервисы, не переводить деньги незнакомым лицам и не доверять сомнительным объявлениям в интернете.
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Стоит отметить, что официальная продажа билетов стартовала в конце июля. Их стоимость составляет от 120 000 до 350 000 тенге (плюс сервисный сбор 10%).
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