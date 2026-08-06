#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
467.48
539.52
5.73
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
467.48
539.52
5.73
Культура и шоу-бизнес

Билеты за 350 тысяч и фейковые перепродавцы: полиция Алматы предупредила фанатов Канье Уэста

Канье Уэст, певец, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 18:39 Фото: wikimedia/Jason Persse
Через неделю, 14 августа 2026 года, на Центральном стадионе Алматы состоится первый концерт американского рэпера Ye, более известного как Канье Уэст. Концерт мировой звезды еще впереди, а мошенники уже пытаются заработать на ажиотаже, сообщает Zakon.kz.

Так, городская полиция пресекла очередную попытку незаконной продажи билетов через интернет.

Стражи порядка рассказали, что в ходе мониторинга социальных сетей выявили молодого человека, разместившего объявление о продаже билетов на предстоящий концерт.

К счастью, обмануть покупателей он не успел.

После этого случая полицейские в очередной раз призывают жителей и гостей города приобретать билеты только через официальные сервисы, не переводить деньги незнакомым лицам и не доверять сомнительным объявлениям в интернете.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 18:39
Канье Уэст впервые выступит в Алматы

Стоит отметить, что официальная продажа билетов стартовала в конце июля. Их стоимость составляет от 120 000 до 350 000 тенге (плюс сервисный сбор 10%).

В Казахстане впервые также с масштабными стадионными шоу выступит популярный испанский певец Энрике Иглесиас: 3 сентября 2026 года на стадионе "Астана Арена" в Астане и 5 сентября 2026 года на Центральном стадионе в Алматы. Не так давно он оценил творчество художницы из Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Обмен валют, обменник, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара
11:21, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 августа
Каньэ Уэст, артист
13:04, 17 июля 2026
Канье Уэст впервые выступит в Алматы
Канье Уэст, певец
12:41, 22 июля 2026
Спрос превзошел ожидания: продажи билетов на концерт Канье Уэста в Алматы открыли раньше срока
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Награждение
17:19, Сегодня
Ербол Мырзабосынов наградил победителей и призеров юношеского чемпионата мира по борьбе
Владимир Чебурин
17:16, Сегодня
"Атырау" официально объявил об отставке главного тренера Владимира Чебурина
ХК &quot;Снежные Барсы&quot;
16:51, Сегодня
"Снежные Барсы" потерпели поражение в заключительном матче на турнире в Омске
Казахстан выиграл четыре золотые медали на чемпионате Азии по марафонской гребле
16:49, Сегодня
Казахстан выиграл четыре золотые медали на чемпионате Азии по марафонской гребле
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: