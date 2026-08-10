За сколько должна приехать полиция после звонка на 102, раскрыли в ДП Алматы

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Сегодня, 10 августа 2026 года, в Департаменте полиции (ДП) Алматы рассказали, сколько жителям и гостям южной столицы нужно ждать наряд после звонка на 102, сообщает Zakon.kz.

Так, начальник Управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев отметил, что полицейские на вызовы реагируют мгновенно, но приоритетными считаются сообщения по тяжким преступлениям. "По вызовам на пульт 102 наши сотрудники патрульной полиции и участковые инспекторы реагируют, независимо от степени вызова, мгновенно, то есть в течение 3-5 минут... Вместе с тем бывают и накладки на вызовы. Но в любом случае приоритет делается на сообщениях по тяжким преступлениям. Поэтому в настоящее время в случае выявления таких опозданий мы сами уже разбираемся с заявителями и, соответственно, с нарядами полиции", – рассказал спикер на брифинге в РСК в понедельник. Официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек уточнила, что на канал 102 ежесуточно поступает порядка 3 000 сообщений и звонков. "На каждое из них требуется время на обработку. Практика показывает, что порядка 20% этих звонков – это информационно-справочные. Но мы на все абсолютно вызовы реагируем, на все сигналы. Если есть возможность, сориентируем. Но, как мой коллега Тимур Ельтаевич сказал, 3-5 минут – это базовое время прибытия патрульного экипажа на место происшествия. Далее, конечно, человеку, который просит о помощи, оказывается квалифицированная помощь оперативно", – подчеркнула она. В случае необходимости, по словам Салтанат Азирбек, на место приглашается следственно-оперативная группа. "Поэтому ни один вызов не остается без внимания, все они обрабатываются на должном уровне", – заверила официальный представитель ДП Алматы. Ранее сообщалось, что полиция Алматы снова обратилась к фанатам Канье Уэста с важным предупреждением.

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