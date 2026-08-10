#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
Общество

Алматы встанет в пробках 1 сентября? Водителей предупредили о нарядах полиции

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 13:32 Фото: Zakon.kz
В Алматы сотрудники полиции примут меры, чтобы не допустить больших пробок, которые ожидаются в мегаполисе с началом нового учебного года 1 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Подробнее об этом рассказал начальник Управления общественной безопасности Департамента полиции (ДП) Алматы Тимур Ногайбаев.

"По городу ведется очень много строительно-монтажных работ, которые к учебному году не завершатся. Но вместе с тем нагрузка будет колоссальная. Будут выставлены пешие патрули на перекрестках, которые будут работать по безопасности дорожного движения. Мы нередко видим: зная заблаговременно, что перекресток забитый и впереди пробка, люди заезжают и, соответственно, создают коллапс", – заявил он на брифинге в РСК сегодня, 10 августа.

Поэтому, как отметил спикер, для недопущения таких правонарушений, как создание транспортного коллапса, ДП Алматы будет "в обязательном порядке выставлять наряды патрульной полиции".

"И, соответственно, выставим наряды на въездах в город на большие дороги. То есть это Талгарский, Кульджинский тракты и со стороны Карасайского, Илийского районов, мы будем ориентировать в этом направлении наряды полиции", – уточнил Тимур Ногайбаев.

По его словам, перенастраивать светофоры по Алматы не планируется.

"Но если будут поступать сигналы, с помощью видеонаблюдения наши инспекторы дежурной части будут мониторить. И, соответственно, с помощью камер видеонаблюдения будут разгружать трафик на том или ином перекрестке", – объяснил Тимур Ногайбаев.

Ранее в ДП Алматы раскрыли, за сколько должна приехать полиция после звонка на 102. Речь шла о 3-5 минутах. Подробнее – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
закат, солнце, капли дождя, Астана, Алматы, Шымкент, погода, прогноз, Казгидромет
14:41, Сегодня
Когда в Алматы и Шымкенте пойдут дожди с грозами, а что ждет Астану – прогноз погоды на три дня
Заторов в Алматы нет – в полиции опровергли сообщения о пробках на выезде из мегаполиса
02:27, 23 января 2024
Заторов в Алматы нет – в полиции опровергли сообщения о пробках на выезде из мегаполиса
Алматинцев предупредили о пробках
09:57, 31 января 2024
Алматинцев предупредили о пробках
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФФ
18:10, Сегодня
Защитник сборной Казахстана Сатанов может продолжить карьеру в РПЛ
КФФ опубликовало решения по наказанию игроков и клубов в лигах и Кубке Казахстана
17:49, Сегодня
КФФ опубликовала решения по наказанию игроков и клубов в лигах и Кубке Казахстана
Джамбулат Бижамов празднует победу на ЧМ-2025 под эгидой IBA
17:45, Сегодня
Казахстанец Курметов выступит в одном карде с Бижамовым, чей бой на ЧМ вызвал споры о судьях
Денис Евсеев на турнире в Шымкенте в апреле 2026 года
17:25, Сегодня
Казахстанец Евсеев одержал волевую победу и вышел в основную сетку турнира в Германии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: