Алматы встанет в пробках 1 сентября? Водителей предупредили о нарядах полиции

Фото: Zakon.kz

В Алматы сотрудники полиции примут меры, чтобы не допустить больших пробок, которые ожидаются в мегаполисе с началом нового учебного года 1 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Подробнее об этом рассказал начальник Управления общественной безопасности Департамента полиции (ДП) Алматы Тимур Ногайбаев. "По городу ведется очень много строительно-монтажных работ, которые к учебному году не завершатся. Но вместе с тем нагрузка будет колоссальная. Будут выставлены пешие патрули на перекрестках, которые будут работать по безопасности дорожного движения. Мы нередко видим: зная заблаговременно, что перекресток забитый и впереди пробка, люди заезжают и, соответственно, создают коллапс", – заявил он на брифинге в РСК сегодня, 10 августа. Поэтому, как отметил спикер, для недопущения таких правонарушений, как создание транспортного коллапса, ДП Алматы будет "в обязательном порядке выставлять наряды патрульной полиции". "И, соответственно, выставим наряды на въездах в город на большие дороги. То есть это Талгарский, Кульджинский тракты и со стороны Карасайского, Илийского районов, мы будем ориентировать в этом направлении наряды полиции", – уточнил Тимур Ногайбаев. По его словам, перенастраивать светофоры по Алматы не планируется. "Но если будут поступать сигналы, с помощью видеонаблюдения наши инспекторы дежурной части будут мониторить. И, соответственно, с помощью камер видеонаблюдения будут разгружать трафик на том или ином перекрестке", – объяснил Тимур Ногайбаев. Ранее в ДП Алматы раскрыли, за сколько должна приехать полиция после звонка на 102. Речь шла о 3-5 минутах. Подробнее – здесь.

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