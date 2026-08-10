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Общество

Снизят ли скорость до 60 км/ч на участках аль-Фараби и ВОАД – ответ ДП Алматы

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 13:58 Фото: pexels
В Департаменте полиции (ДП) Алматы 10 августа 2026 года рассказали, будет ли снижена максимальная скорость движения до 60 км/ч на участках пр. аль-Фараби и Восточной объездной автомобильной дороги (ВОАД), как это ранее сделали на ул. Саина, сообщает Zakon.kz.

Официальный представитель ДП южной столицы Салтанат Азирбек уточнила, что на участке ул. Саина – от ул. Рыскулова до ул. Толе би – в обоих направлениях ограничена максимальная скорость до 60 км/ч "в пилотном варианте".

"Пока применять эту практику повсеместно вопрос не стоит. Мы апробируем на отдельно взятом участке. Мы это делаем с учетом наиболее аварийных участков. Это был проведен анализ. Поэтому, чтобы снизить аварийность, число дорожно-транспортных происшествий, практикуем такой метод", – объяснила она на брифинге в РСК в понедельник.

Как отметила Салтанат Азирбек, полиция не собирается внедрять нововведение повсеместно, "пока эта апробация не будет на данном участке проведена".

"Скоростной режим на остальных участках остался прежним", – заключила она.

Ранее в ДП Алматы раскрыли, за сколько должна приехать полиция после звонка на 102. Также в полиции рассказали, что в мегаполисе примут меры, чтобы не допустить больших пробок, которые ожидаются 1 сентября 2026 года.

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 13:58
Почему на улице Саина срочно снизили скорость и "перерезали" полосы, объяснили алматинцам

О том, что в Алматы на значительном отрезке ул. Саина снизили скоростной режим до 60 км/ч, стало известно 3 августа 2026 года. Позднее в акимате ответили, зачем городу "дорожные эксперименты".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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