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Общество

Первый объект акции "Абайға құрмет": в Семее открылась площадь Государственных символов – подарок СКО

Фото: пресс-служба акима области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 18:15 Фото: пресс-служба акима области Абай
Сегодня, в День Абая, в Семее состоялось торжественное открытие площади Государственных символов. Новый общественно-культурный объект построен Северо-Казахстанской областью в рамках республиканской акции "Абайға құрмет", реализуемой по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Площадь Государственных символов стала первым объектом, построенным и открытым в рамках данной акции.

В торжественной церемонии приняли участие аким области Абай Берик Уали и заместитель акима Северо-Казахстанской области Нурлан Кенесов.

Фото: пресс-служба акима области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 18:15

Фото: пресс-служба акима области Абай

Выступая на церемонии, Нурлан Кенесов передал жителям региона поздравления от акима области Гауеза Нурмухамбетова.

"Подарок Северо-Казахстанской области земле Абая – это не просто новый объект. Это яркий символ глубокого уважения к великому Абаю, национальным ценностям и духовному наследию нашего народа. Площадь государственных символов призвана укреплять дух государственности, воспитывать у подрастающего поколения любовь к Родине и преданность своей стране. Сегодняшний подарок – символ дружбы, соединяющей Иртыш и Ишим, братства между Востоком и Севером, единства всего нашего народа", – отметил Нурлан Кенесов.
Фото: пресс-служба акима области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 18:15

Фото: пресс-служба акима области Абай

Площадь Государственных символов представляет собой новое общественное пространство, объединившее Государственный Флаг, Государственный Герб и текст Государственного Гимна в единый архитектурный ансамбль.

Фото: пресс-служба акима области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 18:15

Фото: пресс-служба акима области Абай

Общая площадь территории составляет 2 гектара. Центральная часть архитектурной композиции выполнена в форме круга диаметром 28 метров.

Фото: пресс-служба акима области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 18:15

Фото: пресс-служба акима области Абай

Ее главным элементом стал 35-метровый флагшток с Государственным Флагом. Государственный Герб и текст Государственного Гимна размещены на высоте 10 метров.

Фото: пресс-служба акима области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 18:15

Фото: пресс-служба акима области Абай

На территории обустроены пешеходные зоны и места для отдыха, установлены скамейки, разбиты озелененные клумбы. Генеральным подрядчиком проекта выступила североказахстанская компания Miras Group, руководителем которой является Малик Исин.

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Канат Болысбек
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