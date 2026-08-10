Первый объект акции "Абайға құрмет": в Семее открылась площадь Государственных символов – подарок СКО

Фото: пресс-служба акима области Абай

Сегодня, в День Абая, в Семее состоялось торжественное открытие площади Государственных символов. Новый общественно-культурный объект построен Северо-Казахстанской областью в рамках республиканской акции "Абайға құрмет", реализуемой по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Площадь Государственных символов стала первым объектом, построенным и открытым в рамках данной акции. В торжественной церемонии приняли участие аким области Абай Берик Уали и заместитель акима Северо-Казахстанской области Нурлан Кенесов. Фото: пресс-служба акима области Абай Выступая на церемонии, Нурлан Кенесов передал жителям региона поздравления от акима области Гауеза Нурмухамбетова. "Подарок Северо-Казахстанской области земле Абая – это не просто новый объект. Это яркий символ глубокого уважения к великому Абаю, национальным ценностям и духовному наследию нашего народа. Площадь государственных символов призвана укреплять дух государственности, воспитывать у подрастающего поколения любовь к Родине и преданность своей стране. Сегодняшний подарок – символ дружбы, соединяющей Иртыш и Ишим, братства между Востоком и Севером, единства всего нашего народа", – отметил Нурлан Кенесов. Фото: пресс-служба акима области Абай Площадь Государственных символов представляет собой новое общественное пространство, объединившее Государственный Флаг, Государственный Герб и текст Государственного Гимна в единый архитектурный ансамбль. Фото: пресс-служба акима области Абай Общая площадь территории составляет 2 гектара. Центральная часть архитектурной композиции выполнена в форме круга диаметром 28 метров. Фото: пресс-служба акима области Абай Ее главным элементом стал 35-метровый флагшток с Государственным Флагом. Государственный Герб и текст Государственного Гимна размещены на высоте 10 метров. Фото: пресс-служба акима области Абай На территории обустроены пешеходные зоны и места для отдыха, установлены скамейки, разбиты озелененные клумбы. Генеральным подрядчиком проекта выступила североказахстанская компания Miras Group, руководителем которой является Малик Исин.

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