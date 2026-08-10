Первый объект акции "Абайға құрмет": в Семее открылась площадь Государственных символов – подарок СКО
Площадь Государственных символов стала первым объектом, построенным и открытым в рамках данной акции.
В торжественной церемонии приняли участие аким области Абай Берик Уали и заместитель акима Северо-Казахстанской области Нурлан Кенесов.
Выступая на церемонии, Нурлан Кенесов передал жителям региона поздравления от акима области Гауеза Нурмухамбетова.
"Подарок Северо-Казахстанской области земле Абая – это не просто новый объект. Это яркий символ глубокого уважения к великому Абаю, национальным ценностям и духовному наследию нашего народа. Площадь государственных символов призвана укреплять дух государственности, воспитывать у подрастающего поколения любовь к Родине и преданность своей стране. Сегодняшний подарок – символ дружбы, соединяющей Иртыш и Ишим, братства между Востоком и Севером, единства всего нашего народа", – отметил Нурлан Кенесов.
Площадь Государственных символов представляет собой новое общественное пространство, объединившее Государственный Флаг, Государственный Герб и текст Государственного Гимна в единый архитектурный ансамбль.
Общая площадь территории составляет 2 гектара. Центральная часть архитектурной композиции выполнена в форме круга диаметром 28 метров.
Ее главным элементом стал 35-метровый флагшток с Государственным Флагом. Государственный Герб и текст Государственного Гимна размещены на высоте 10 метров.
На территории обустроены пешеходные зоны и места для отдыха, установлены скамейки, разбиты озелененные клумбы. Генеральным подрядчиком проекта выступила североказахстанская компания Miras Group, руководителем которой является Малик Исин.