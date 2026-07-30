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Общество

Казахстанцам напомнили, куда нельзя выбрасывать строительный мусор

Мусор, мусорная свалка, стихийная свалка, стихийные свалки, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 12:56 Фото: Zakon.kz
Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана напомнил жителям страны, что строительный мусор категорически нельзя выбрасывать в обычные контейнеры для бытовых отходов, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве пояснили, что кирпич, бетон, штукатурка, кафель, гипсокартон, оконные рамы, двери и другие отходы, образующиеся во время ремонта, относятся к строительным и требуют отдельного порядка утилизации.

По словам специалистов, такой мусор отличается большим весом и объемом, быстро переполняет контейнерные площадки, затрудняет вывоз бытовых отходов, а также может привести к поломке контейнеров и специализированной техники.

Кроме того, многие строительные материалы пригодны для переработки, если передать их специализированным организациям, что позволяет сократить объем отходов, отправляемых на полигоны.

В связи с этим казахстанцам рекомендуют заранее заключать договор со специализированной компанией на вывоз строительного мусора либо пользоваться услугами организаций, оказывающих такие услуги.

В комитете также подчеркнули, что оставлять строительные отходы возле контейнерных площадок или выбрасывать их в контейнеры для бытового мусора недопустимо.

памятка про мусор, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 12:56

Фото: gov.kz

В июне 2026 года в Казахстане определили правила работы мусоросжигающих заводов. Их можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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