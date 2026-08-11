Автосалон отказался принимать назад бракованное авто: что сделала казахстанка, чтобы добиться своего

Казахстанка купила у ТОО автомобиль CHEVROLET Onix Premier 2024 года выпуска за 7,3 млн тенге. Но покупка оказалась неудачной и дело дошло до суда, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Верховного суда 11 августа 2026 года рассказали, что после покупки до передачи автомобиля жительница организовала его независимую техническую диагностику, по результатам которой были выявлены недостатки.

"В связи с этим она обратилась к продавцу с требованием расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченные денежные средства. Однако в удовлетворении претензии покупателю было отказано, после чего она обратилась в суд с требованием о расторжении договора купли-продажи, взыскании денежной суммы и неустойки, ежемесячно выплачиваемой суммы по договору банковского займа, компенсации морального вреда", – сообщили в суде.

Суд первой инстанции отказал в иске и обязал покупательницу принять автомобиль. Она оспорила это решение, подав апелляционную жалобу.

Костанайский областной суд, рассмотрев дело, пришел к выводу, что договор купли-продажи подлежит расторжению, а уплаченные за автомобиль деньги – возврату продавцом.

"Судебная коллегия отказала во взыскании ежемесячных платежей по договору банковского займа и неустойки, указав, что автомобиль фактически не был передан покупателю, поскольку она отказалась принять его из-за выявленных недостатков. Разрешая требование о компенсации морального вреда, судебная коллегия, руководствуясь принципами разумности, соразмерности и справедливости, взыскала с ТОО в пользу истца 100 тыс. тенге". Верховный суд

Встречный иск ТОО обязать истца принять автомобиль не был удовлетворен.

Таким образом, решение суда первой инстанции изменено: договор купли-продажи автомобиля расторгнут. С ТОО в пользу истца взысканы 7,3 млн тенге стоимости автомобиля, и 100 тыс. тенге компенсации морального вреда.

Постановление суда вступило в законную силу.

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