Перестали фиксировать сбои в цифровых сервисах – глава Минцифры высказался о зачислении в первый класс

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 11 августа 2026 года на заседании правительства рассказал об основном результате внедрения платформы QazTech, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сбои в работе цифровых сервисов практически исчезли.

"После перевода систем на QazTech мы практически перестали фиксировать сбои в работе цифровых сервисов. Наглядный пример – это ежегодно открываемая для населения услуга по зачислению в первый класс. Прежняя инфраструктура не выдерживала нагрузки и выходила из строя в первый же день запуска, что четыре года подряд создавало негативный ажиотаж", – привел пример Мадиев.

Он напомнил, что в этом году совместно с министерством просвещения и АО "Казахтелеком" услугу пересобрали на QazTech.

"Второй месяц она работает без единого сбоя. Успешно обработано свыше 365 тыс. заявок", – отметил Мадиев.

В Казахстане прием документов в 1-й класс стартовал 28 мая 2026 года и завершится 31 августа.