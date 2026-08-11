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Общество

Перестали фиксировать сбои в цифровых сервисах – глава Минцифры высказался о зачислении в первый класс

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 10:27 Фото: freepik
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 11 августа 2026 года на заседании правительства рассказал об основном результате внедрения платформы QazTech, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сбои в работе цифровых сервисов практически исчезли.

"После перевода систем на QazTech мы практически перестали фиксировать сбои в работе цифровых сервисов. Наглядный пример – это ежегодно открываемая для населения услуга по зачислению в первый класс. Прежняя инфраструктура не выдерживала нагрузки и выходила из строя в первый же день запуска, что четыре года подряд создавало негативный ажиотаж", – привел пример Мадиев.

Он напомнил, что в этом году совместно с министерством просвещения и АО "Казахтелеком" услугу пересобрали на QazTech.

"Второй месяц она работает без единого сбоя. Успешно обработано свыше 365 тыс. заявок", – отметил Мадиев.

В Казахстане прием документов в 1-й класс стартовал 28 мая 2026 года и завершится 31 августа.

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Азамат Сыздыкбаев
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