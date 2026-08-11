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Общество

Можно ли через фото получить доступ к персональным данным в eGov

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 10:38 Фото: gov4c.kz
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства 11 августа 2026 года рассказал, какая работа ведется по защите персональных данных казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Жаслан Мадиев отметил, что обеспечение безопасности граждан и защита персональных данных при внедрении ИИ – это главный приоритет министерства.

"Новый закон "О кибербезопасности" строго регулирует порядок хранения, маскировки данных и их выгрузки из государственных баз. В eGov каждый гражданин видит, кто и зачем обращался к его данным, и может дать согласие или отказать в обработке. При биометрической идентификации система проверяет признаки – живой или неживой человек перед ним, поэтому пройти проверку через фото или дипфейк невозможно", – заверил министр.

Кроме того, применяется дополнительное подтверждение через SMS-код, ЭЦП или пароль.

Премьер-министр Олжас Бектенов поддержал инициативы ведомства.

"Хорошо. Это очень актуальный вопрос. В этой сфере должна быть неукоснительная дисциплина и порядок", – заявил глава кабмина.

Ранее Жаслан Мадиев рассказал об основном результате внедрения платформы QazTech.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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