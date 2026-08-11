Можно ли через фото получить доступ к персональным данным в eGov

Фото: gov4c.kz

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства 11 августа 2026 года рассказал, какая работа ведется по защите персональных данных казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Жаслан Мадиев отметил, что обеспечение безопасности граждан и защита персональных данных при внедрении ИИ – это главный приоритет министерства. "Новый закон "О кибербезопасности" строго регулирует порядок хранения, маскировки данных и их выгрузки из государственных баз. В eGov каждый гражданин видит, кто и зачем обращался к его данным, и может дать согласие или отказать в обработке. При биометрической идентификации система проверяет признаки – живой или неживой человек перед ним, поэтому пройти проверку через фото или дипфейк невозможно", – заверил министр. Кроме того, применяется дополнительное подтверждение через SMS-код, ЭЦП или пароль. Премьер-министр Олжас Бектенов поддержал инициативы ведомства. "Хорошо. Это очень актуальный вопрос. В этой сфере должна быть неукоснительная дисциплина и порядок", – заявил глава кабмина. Ранее Жаслан Мадиев рассказал об основном результате внедрения платформы QazTech.

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