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Общество

О снижении обращений от казахстанцев заявили в Минюсте

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 12:54 Фото: Zakon.kz
Министр юстиции Ерлан Сарсембаев 11 августа 2026 года на заседании правительства рассказал об усовершенствованном модуле для разрешения споров "Кабинет сторон", передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что модуль был запущен 1 июля 2026 года.

"Благодаря этому кабинету взыскатель и должник смогли в любое время знакомиться с материалами дела, проверяя совершенные действия и принятые меры, видеть текущий статус исполнения, а также направлять обращения и ходатайства в электронном виде. С момента запуска сервиса поступило 63 тыс. обращений граждан, из которых в органах юстиции обжаловано лишь 9,4%. То есть большинство вопросов решается непосредственно на уровне частного судебного исполнителя – и как результат, количество обращений к нам снизилось на 15%", – сказал Сарсембаев.

В итоге, по его словам, казахстанцы получили возможность контролировать не только совершение исполнительной надписи, но и весь последующий процесс ее исполнения.

Ранее в Минюсте заявили о миллионах жалоб со стороны казахстанцев.

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Азамат Сыздыкбаев
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