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Общество

Полицейские облавы по принципу "бутылочного горлышка": в Алматы ночью сужают дороги

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, видеожетон, видеожетоны, смарт-жетоны патрульных, камера полиции, камера полицейского, камера полицейских, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 12:04 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
На магистральных проспектах Алматы полицейские устроили ночную проверку по принципу "бутылочного горлышка", сообщает Zakon.kz.

В центре внимания были пр. Рыскулова, пр. Райымбека, ул. Саина. Как отметили в полиции Алматы 11 августа 2026 года, это одни из участков города с повышенной аварийностью.

"Мобильные посты выставили по принципу "бутылочного горлышка" – там, где транспортный поток сужается и проходит через контролируемый участок. И результаты говорят сами за себя. За одну смену на этих направлениях полицейские составили 76 административных протоколов. Выявлены два водителя в состоянии опьянения, еще 12 нарушений связаны с дорожно-транспортными происшествиями (ДТП)", – рассказали в полиции.

В поле зрения патрульных попали опасные маневры, нарушения требований дорожных знаков и разметки, отсутствие документов и другие нарушения, которые могут стать причиной серьезной аварии.

"Такие мобильные посты выставляются не случайно. Это точки, где аварийность выше, а значит, контроль здесь – вопрос не статистики, а безопасности людей", – отметили в полиции.

Полиция продолжит усиливать присутствие на наиболее аварийных участках города, чтобы пресечь опасные нарушения до того, как они обернутся ДТП.

О внедрении нового формата контроля дорожной безопасности – фильтрационных постов по принципу "бутылочного горлышка" – в полиции города сообщали в апреле 2026 года. Этот метод позволяет замедлить транспортный поток и обеспечить выборочную проверку водителей. По такому принципу в городе отработали на проспекте Абая.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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