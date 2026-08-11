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Общество

Когда все очередники в Казахстане могут получить ключи от квартир

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 12:25 Фото: Zakon.kz
Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на пресс-конференции в правительстве 11 августа 2026 года рассказала, сколько жилья и когда могут получить очередники, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в очереди на получения жилья стоят полмиллиона человек. По их расчетам, им примерно как минимум 10 лет придется ждать получения заветного ключа от собственной квартиры.

"У нас четкие планы – где-то 300 тыс. мы точно выдадим кредитного жилья в течение ближайших пяти лет. По арендному жилью – будет зависеть от темпов строительства и предоставления этого жилья. В этом году темпы очень высокие, примерно больше 12 тыс. Если такими темпами будем двигаться, то эту задачу решим примерно через 5-8 лет", – ответила Ляззат Ибрагимова.

При этом, по ее словам, если человек не хочет ждать своей очереди и участвовать в конкурсе, то он может пройти по программе "Наурыз".

"У него ставка будет 7%. То есть наша задача все-таки больше людей переводить на рыночные программы. Можно взять дороже – но быстрее. Те люди, у которых низкие доходы, они будут ждать больше, потому что хотят намного ниже платеж", – пояснила глава "Отбасы банка".

Ранее Ибрагимова озвучила сроки запуска женской ипотеки "Умай".

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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