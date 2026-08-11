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Общество

Почему в Алматы разрешили закладывать жилье старше 50 лет, объяснили в "Отбасы банке"

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Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на пресс-конференции в правительстве 11 августа 2026 года рассказала, почему смягчили условия предоставления кредитов в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что недавно в "Отбасы банке" разрешили ставить в залог панельные дома старше 50 лет в Алматы. Они поинтересовались, как это повлияет на рынок и нет ли рисков роста проблемных кредитов на фоне такого решения.

"Такое решение было принято на основании многочисленных обращений наших клиентов. Что такое 50-летнее жилье? Это жилье, построенное в 1976 году и позже. А если квартира была построена в 1975, 1974 и 1972 годах – она автоматически не подпадала под залог. Но во многих наших крупных городах именно центры, такие старые локации, которые относятся к историческим центрам, были застроены в конце 60-х – начале 70-х годов ХХ века. И многие наши вкладчики, особенно по программе 50 на 50, хотели купить жилье именно там. И поэтому мы приняли такое решение", – сказала Ляззат Ибрагимова.

Она считает, что оно не несет рисков по увеличению портфеля проблемных займов.

"Взаимосвязи между годом постройки и кредитным поведением мы в банке не наблюдаем и поэтому пошли на встречу клиенту. И я думаю, что каждый случай индивидуально будет рассматриваться в зависимости от локации и по оценке этого залога", – заявила глава "Отбасы банка".

11 августа 2026 года Ляззат Ибрагимова рассказала, ужесточат ли условия предоставления льготных ипотек в "Отбасы банке".

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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