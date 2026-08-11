О миллионах жалоб от казахстанцев заявили в Минюсте

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев 11 августа 2026 года на заседании правительства сообщил о росте количества исполнительных нотариальных надписей и жалоб, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что Конституция страны, вступившая в силу с 1 июля текущего года, закрепила новую модель отношений государства и гражданина, основанную на защите прав человека, принципе "Закон и Порядок" и цифровой трансформации.

"Министерство юстиции системно анализирует правоприменительную практику и обращения граждан. Одним из наиболее востребованных вопросов стала исполнительная надпись нотариуса и ее последующее исполнение частными судебными исполнителями. При росте исполнительных надписей до более 2 млн в год увеличилось число жалоб, в первую очередь по своевременному уведомлению должников и реализации права на возражение", – сказал Сарсембаев.

С марта прошлого года на платформе eGovMobile были запущены цифровые решения по исполнительной надписи – от подачи заявления до реализации гражданином права на возражение. И нотариус стал направлять должнику копию исполнительной надписи с фиксацией доставки через портал "электронного правительства" и SMS. Должник мог онлайн подавать возражение либо признавать долг.

"За этот период (с марта 2025 года) совершено более 2,5 млн исполнительных надписей, на которые подано порядка 700 тыс. онлайн-возражений. Однако практика показала недостаточность реализованного проекта, в связи с чем потребовалось дальнейшее совершенствование как законодательного регулирования, так и применения новых цифровых инструментов с применением искусственного интеллекта", – добавил министр.

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