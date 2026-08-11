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Общество

Квартира в 20 лет – больше детей: глава "Отбасы банка" о связи жилья и рождаемости

Население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, люди, молодежь, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 13:56 Фото: Zakon.kz
Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на пресс-конференции в правительстве 11 августа 2026 года прокомментировала мировую тенденцию, когда молодежь не может оформить ипотеку, передает корреспондент Zakon.kz.

Ляззат Ибрагимова привела данные демографических исследований, которое проводились в Бразилии, Сингапуре и США. По ее словам, они показали критическую зависимость между временем получения жилья и рождаемостью.

"Если люди получают жилье уже в возрасте 20 с небольшим лет, то в таких семьях в среднем рождается примерно в два раза больше детей, чем у тех, кто решает жилищный вопрос после 30 или 40 лет. Сегодня во многих странах наблюдается тенденция к снижению доступности жилья, особенно для молодых семей, и это, безусловно, влияет на решение о рождении детей", – говорит она.

По ее словам, такой факт нужно учитывать при принятии решения о выдаче кредита.

"Внедрение искусственного интеллекта – это как раз то направление, которое мы сейчас обсуждаем с министерством, и его необходимо развивать дальше. При определении потребности человека в жилье нужно учитывать ситуацию сразу нескольких поколений семьи. Например, если два человека в возрасте 25 лет подают заявку на жилье, преимущество должно быть у того, у кого родители живут далеко, например в сельской местности, в Катон-Карагайском районе. Если же родители обоих заявителей живут в Астане и с обеих сторон у семьи уже есть квартиры, очевидно, что исходные возможности у такого человека выше. Искусственный интеллект и обработка больших данных позволят учитывать такие факторы, выстраивать более справедливую систему распределения жилья и эффективнее отвечать на существующие вызовы", – говорит Ляззат Ибрагимова.

Ранее Ибрагимова рассказала, сколько жилья и когда могут получить очередники.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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