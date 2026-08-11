Услуги по возврату денег: со срочным предупреждением обратились к казахстанцам

Казахстанцам присылают поддельные документы о якобы возврате денег, проверке действий на валютных биржах, банковских карт и так далее, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 августа 2026 года предупредили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

"В частности, выявлено распространение документа, содержащего недостоверную информацию о якобы проводимой агентством процедуре возврата денежных средств гражданам, проверке транзакций на криптовалютных биржах, криптокошельках и по банковским картам, а также о подтверждении надежности лица, оказывающего юридические и иные услуги по возврату денежных средств. Распространяемый документ не является официальным документом агентства, содержащаяся в нем информация не соответствует действительности", – прокомментировали в АРРФР.

В агентстве заявляют, что не осуществляют процедуры по возврату гражданам денег, утраченных в результате мошенничества или других операций, а также не подтверждают надежность третьих лиц, предлагающих услуги по возврату денег.

"В связи с этим агентство призывает граждан проявлять бдительность при получении документов, писем и сообщений от имени агентства или других государственных органов. Не следует перечислять денежные средства по требованиям неизвестных лиц, а также передавать третьим лицам персональные данные, реквизиты банковских карт, SMS-коды, пароли и иную конфиденциальную информацию", – обратились в АРРФР.

При получении подобных документов, а также требований об оплате комиссий, страховых взносов или иных платежей под предлогом возврата денег казахстанцам рекомендуют не осуществлять платежи и обратиться в правоохранительные органы.

В Казнете ранее уже предлагали услуги по содействию в возврате денег от имени несуществующего госоргана – Агентства по контролю инвестиций.