Казахстанцы смогут сами отслеживать свои нотариальные действия онлайн

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев 11 августа 2026 года на заседании правительства рассказал о запуске новой платформы, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, министерство запускает новую цифровую платформу E-Notary, которая должна устранить выявленные практикой проблемы действующих цифровых решений и обеспечить еще более высокий уровень прозрачности и контроля нотариальных действий.

"В платформе будет фиксироваться не только каждое действие нотариуса, но и впервые предусмотрена интеграция биометрической идентификации нотариусов и граждан, что исключает неправомерное использование учетных данных и существенно повышает уровень информационной безопасности. Теперь граждане смогут открывать личный кабинет на платформе, посредством которого будут контролировать, учитывать и отслеживать все нотариальные действия, совершенные с их участием, а при необходимости и подавать возражения на незаконные действия нотариусов", – сказал Сарсембаев.

Здесь же предусматривается автоматическое распределение заявлений для совершения исполнительных надписей. Это позволит обеспечить равномерную нагрузку, исключить возможность выбора нотариуса взыскателем и снижение риска сговора между ними.

Ранее в Минюсте заявили о миллионах жалоб со стороны казахстанцев.