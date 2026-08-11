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Общество

Казахстанцы смогут сами отслеживать свои нотариальные действия онлайн

Нотариус, нотариусы, нотариат, нотариальная контора, нотариальное лицо, печать в документ, печать в документы, подписание документа, подписание документов, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 14:23 Фото: freepik
Министр юстиции Ерлан Сарсембаев 11 августа 2026 года на заседании правительства рассказал о запуске новой платформы, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, министерство запускает новую цифровую платформу E-Notary, которая должна устранить выявленные практикой проблемы действующих цифровых решений и обеспечить еще более высокий уровень прозрачности и контроля нотариальных действий.

"В платформе будет фиксироваться не только каждое действие нотариуса, но и впервые предусмотрена интеграция биометрической идентификации нотариусов и граждан, что исключает неправомерное использование учетных данных и существенно повышает уровень информационной безопасности. Теперь граждане смогут открывать личный кабинет на платформе, посредством которого будут контролировать, учитывать и отслеживать все нотариальные действия, совершенные с их участием, а при необходимости и подавать возражения на незаконные действия нотариусов", – сказал Сарсембаев.

Здесь же предусматривается автоматическое распределение заявлений для совершения исполнительных надписей. Это позволит обеспечить равномерную нагрузку, исключить возможность выбора нотариуса взыскателем и снижение риска сговора между ними.

Ранее в Минюсте заявили о миллионах жалоб со стороны казахстанцев.

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Азамат Сыздыкбаев
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