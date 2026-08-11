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Общество

Процедуру пересмотра кредитов сократили в Казахстане до нескольких минут

Банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, банковские карты, банковская карточка, банковские карточки, кредитная карта, кредитные карты, кредитная карточка, кредитные карточки, платеж по карте, платежи по карте, кредит, кредитование, займ, долг, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 14:28 Фото: freepik
Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова 11 августа 2026 года на заседании правительства рассказала об использовании технологий искусственного интеллекта (ИИ), передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, "Отбасы банк" максимально внедрил ИИ в рабочие процессы.

"В результате искусственный интеллект ускорил все процессы. Например, проверка платежеспособности сокращена с 10-15 минут до 2 минут, обработка заявки по программе "Дипломмен – ауылға!" – с 30 до 5 минут, проверка залога – с 40 до 5 минут, передача депозита родственнику – с 2 часов до 7 минут, пересмотр кредита – с 3 дней до 3-5 минут", – сказала Ибрагимова.

Кроме того, как отметила спикер, искусственный интеллект Quanysh AI самостоятельно отвечает на 96% вопросов, поступающих в "Отбасы банк".

Ранее Ляззат Ибрагимова озвучила статистические данные по вкладчикам и заемщикам.

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Азамат Сыздыкбаев
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