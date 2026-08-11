Процедуру пересмотра кредитов сократили в Казахстане до нескольких минут

Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова 11 августа 2026 года на заседании правительства рассказала об использовании технологий искусственного интеллекта (ИИ), передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, "Отбасы банк" максимально внедрил ИИ в рабочие процессы.

"В результате искусственный интеллект ускорил все процессы. Например, проверка платежеспособности сокращена с 10-15 минут до 2 минут, обработка заявки по программе "Дипломмен – ауылға!" – с 30 до 5 минут, проверка залога – с 40 до 5 минут, передача депозита родственнику – с 2 часов до 7 минут, пересмотр кредита – с 3 дней до 3-5 минут", – сказала Ибрагимова.

Кроме того, как отметила спикер, искусственный интеллект Quanysh AI самостоятельно отвечает на 96% вопросов, поступающих в "Отбасы банк".

Ранее Ляззат Ибрагимова озвучила статистические данные по вкладчикам и заемщикам.