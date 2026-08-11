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Общество

Процедуру оформления корпоративных банковских карт упростят в Казахстане

Банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, банковские карты, банковская карточка, банковские карточки, кредитная карта, кредитные карты, кредитная карточка, кредитные карточки, платеж по карте, платежи по карте, кредит, кредитование, займ, долг, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 14:33 Фото: freepik
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 11 августа 2026 года на заседании правительства анонсировал введение упрощенного порядка некоторых действий для предпринимателей, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в феврале был утвержден комплексный план дальнейшего развития eGov Business.

"Мы объединяем все меры государственной поддержки в единую цифровую экосистему. В нее входят риск-ориентированные сервисы, цифровая карта бизнеса, земельные, имущественные и другие сервисы для предпринимателей", – сказал Мадиев.

Кроме того, по его словам, совсем скоро предприниматели смогут оформить корпоративную банковскую карту Visa прямо в приложении eGov Business, без визита в банк, и сразу добавить ее в Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. Реквизиты карты будут под рукой в приложении, но платформа их не хранит и не видит – за это отвечают банк и Visa.

Ранее мы писали, что казахстанцы смогут сами отслеживать свои нотариальные действия онлайн.

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Азамат Сыздыкбаев
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