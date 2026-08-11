Процедуру оформления корпоративных банковских карт упростят в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 11 августа 2026 года на заседании правительства анонсировал введение упрощенного порядка некоторых действий для предпринимателей, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в феврале был утвержден комплексный план дальнейшего развития eGov Business.

"Мы объединяем все меры государственной поддержки в единую цифровую экосистему. В нее входят риск-ориентированные сервисы, цифровая карта бизнеса, земельные, имущественные и другие сервисы для предпринимателей", – сказал Мадиев.

Кроме того, по его словам, совсем скоро предприниматели смогут оформить корпоративную банковскую карту Visa прямо в приложении eGov Business, без визита в банк, и сразу добавить ее в Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. Реквизиты карты будут под рукой в приложении, но платформа их не хранит и не видит – за это отвечают банк и Visa.

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