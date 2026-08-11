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Экономика и бизнес

Три тысячи заявок от бизнеса "зависли"– глава Минцифры раскритиковал монополистов

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 14:51 Фото: freepik
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 11 августа 2026 года на заседании правительства подверг критике действия некоторых организаций, которые затягивали процедуру рассмотрения заявок от бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что, несмотря на все меры цифровизации, предприниматели по-прежнему сталкиваются с долгим ожиданием.

"Особенно при получении услуг, важных для запуска бизнеса и инвестиционных проектов. Речь идет об услугах монополистов. Они напрямую встроены в процессы предоставления земельных участков, выдачи технических условий и разрешений на подключение к инженерным сетям", – сказал Мадиев.

Именно здесь, по его словам, систематически нарушаются установленные сроки рассмотрения заявлений.

"Три тысячи заявок "зависли" на рассмотрении монополистов более трех месяцев, тогда как на все согласующие процедуры нормативно отведено пять рабочих дней. Антилидерами являются "Алматы Су", "Павлодарэнерго", региональные структуры "QazaqGaz Aimaq". Значительная часть монополистов не торопятся работать в цифровом формате. Должным образом работа выстроена только в столице, в области Жетысу и Алматинской области. Их примеру должны последовать и другие регионы при координации Министерства национальной экономики", – отметил министр.

Ранее мы писали, что в Казахстане упростят процедуру оформления корпоративных банковских карт.

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Азамат Сыздыкбаев
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