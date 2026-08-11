"Отбасы банк" рассматривает возможность упрощения процедуры оформления ипотеки

Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на пресс-конференции в правительстве 11 августа 2026 года разъяснила механизм работы финансового института, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, планируют ли в "Отбасы банке" упростить процедуру оформления ипотеки, так как сейчас, по их мнению, это больше напоминает квест на выживаемость.

"Наша система вся создана для людей, которые хотят сэкономить и которые будут точно уверены, что процентная ставка по их кредиту в течение ближайших после оформления 19 лет будет неизменной, и она будет очень низкой. Поэтому это особенности системы – но в этом ее финансовая устойчивость. То есть наш банк ни разу не участвовал ни в одной программе реструктуризации, рефинансирования и так далее. Мы даем только качественные кредиты. Да, тяжело копить, но легко выплачивать", – сказала в ответ Ляззат Ибрагимова.

Рассказала она и о том, что делается для упрощения самой процедуры оформления займа.

"Как мы можем сделать проверку документов, особенно по бюджетным кредитам? Вы видели, да, много критериев: отсутствие жилья, отсутствие жилья у близких родственников – это все проверяется. Ежегодно мы выдаем около 80 тыс. займов, и вот цифровизация, о которой сегодня докладывали, позволяет сэкономить много времени. На мобильное приложение у нас большие планы: в течение этого года огромное количество операций будут переведены, и не обязательно будет ходить в филиал", – подчеркнула глава "Отбасы банка".

Ранее Ляззат Ибрагимова прокомментировала случай мошенничества в банке.